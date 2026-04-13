Купер Флэгг досрочно закончил последний матч сезона, травмировав голеностоп

Форвард-новичок «Далласа» Купер Флэгг получил травму голеностопа в начале второй четверти заключительного матча регулярки против «Чикаго» (победа 149:128).

Флэгг подвернул лодыжку при приземлении после попытки добить собственный промах между двумя защитниками «Буллс». Когда он захромал, игроки «Мэверикс» нарушили правила, чтобы позволить Флэггу покинуть игру. Через несколько минут было официально объявлено, что Флэгг не вернется на паркет.

19-летний баскетболист завершил свой дебютный сезон со средними показателями в 21 очко, 5,4 подбора, 4,5 передачи и 1,2 перехвата за 70 игр. Он лидирует в «Далласе» по общему количеству очков, подборов, передач и перехватов, а по блок-шотам уступает всего пять блоков одноклубнику Дэниэлу Гэффорду.