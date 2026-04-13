Том Тибодо и Тэйлор Дженкинс — среди претендентов на должность главного тренера «Орландо» в случае увольнения Джамала Мозли

«Если “Орландо” откажется от Мозли, стоит присмотреться к опытным свободным тренерам Тэйлору Дженкинсу и Тому Тибодо, которые могут вызвать интерес. Еще одно имя — тренер “Буллс” Билли Донован, у которого будет возможность либо остаться в Чикаго, либо занять другую тренерскую должность.
Также стоит отметить, что бывший помощник тренера «Мэджик» Джеймс Боррего, который в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Нового Орлеана», будет доступен этим летом", — написал Скотто.
Мозли является главным тренером «Мэджик» с сезона-2021/22. Под его руководством команда вылетала в первом раунде плей-офф в двух предыдущих сезонах.
В этом году «Орландо» будет участвовать в турнире плей-ин, где его соперником по первому матчу станет «Филадельфия».