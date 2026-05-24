Участие Джейлена Уильямса в 4-м матче с «Сан-Антонио» под вопросом

Звездный форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс сохранил статус «под вопросом» перед четвертым матчем финала Западной конференции с «Сан-Антонио» (2−1).

Уильямс усугубил повреждение мышцы задней поверхности бедра левой ноги во втором матче серии и пропустил третью игру.

Состояние 25-летнего баскетболиста будет оцениваться на ежедневной основе.