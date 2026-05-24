Гилберт Аренас о Вембаньяме: «Он получает мяч раз в четыре-пять минут и не может доминировать»

"Я не могу это игнорировать, потому что ничего не меняется. Нельзя, чтобы игрок набирал 41 и 24, а потом в следующем матче почти не получал мяч, и снова почти не получал его в следующем. Это самый доминирующий игрок в лиге, но ты видишь его лишь время от времени, потому что остальная команда думает, что именно они двигают игру, хотя на самом деле ее должен контролировать он, потому что он неудержим.
Если говорить о защите, сильнейшая сторона «Оклахомы» — игра на периметре. Единственное преимущество в таком случае — у Вембаньямы, потому что ему не приходится постоянно играть один в один, он чаще действует в подстраховке. За счет этого он экономит много энергии, но, похоже, он сохраняет ее и в атаке, потому что получает мяч раз в четыре-пять минут. В такой ситуации он не может навязать свое доминирование, если не получает мяч регулярно", — сказал экс-игрок НБА в своем подкасте.