Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гилберт Аренас о Вембаньяме: «Он получает мяч раз в четыре-пять минут и не может доминировать»

Гилберт Аренас заявил, что уважает защиту «Сан-Антонио», но считает, что в атаке у команды нет стабильной опции, на которую можно опираться в решающие моменты.

Источник: Спортс‘’

"Я не могу это игнорировать, потому что ничего не меняется. Нельзя, чтобы игрок набирал 41 и 24, а потом в следующем матче почти не получал мяч, и снова почти не получал его в следующем. Это самый доминирующий игрок в лиге, но ты видишь его лишь время от времени, потому что остальная команда думает, что именно они двигают игру, хотя на самом деле ее должен контролировать он, потому что он неудержим.

Если говорить о защите, сильнейшая сторона «Оклахомы» — игра на периметре. Единственное преимущество в таком случае — у Вембаньямы, потому что ему не приходится постоянно играть один в один, он чаще действует в подстраховке. За счет этого он экономит много энергии, но, похоже, он сохраняет ее и в атаке, потому что получает мяч раз в четыре-пять минут. В такой ситуации он не может навязать свое доминирование, если не получает мяч регулярно", — сказал экс-игрок НБА в своем подкасте.