Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Барцокас после финала Евролиги: «Реал» сыграл отлично, но мы заслужили победу"

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас прокомментировал победу над мадридским «Реалом» со счетом 92:85 в финале Евролиги-2026.

Источник: Спортс‘’

«Мы прекрасно себя чувствуем. Мы это заслужили. Сегодня нам пришлось непросто. “Реал” сыграл отлично. Именно поэтому это клуб такого уровня. Но мы смогли победить, несмотря на давление. Думаю, мы заслужили это тем, как провели весь сезон, включая плей-офф и “Финал четырех”. Поздравляю владельцев, болельщиков, игроков — всех», — сказал греческий специалист после игры.

Он также отдельно отметил, как команда отреагировала на удачную игру «Реала» в первой половине, а также рассказал об изменениях в защите по ходу матча.

«Мы говорили о корректировках против Лайлcа. Мы перешли на смены в защите против него, иногда использовали дабл-тимы. Также Хезоня попадал очень сложные броски, они сильно нам навредили. Но в итоге победа есть победа», — объяснил Барцокас.