Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марио Хезоня о финале с «Олимпиакосом»: «В концовке были странные ситуации, но они заслужили победу»

Форвард мадридского «Реала» Марио Хезоня подвел итоги поражения от «Олимпиакоса» со счетом 85:92 в финале Евролиги-2026.

Источник: Спортс‘’

«Я невероятно горжусь своими партнерами по команде, каждым человеком в этом клубе. Мы снова показали, что значит носить майку лучшего клуба в мире. Мы вышли с сердцем, с полной энергией. Матч был у нас под контролем, мы их держали. Но поздравления “Олимпиакосу” — они заслужили победу. Они заняли первое место в регулярном сезоне, а это сейчас совсем не просто. У них отличный тренер и мощный состав.

В концовке были странные моменты и неприятные ситуации. Но все равно — поздравляю их. И хочу сказать всей нашей команде: я невероятно горжусь вами. Это больно и неприятно, особенно потому что это уже третий финал, который мы проигрываем в этом году. Но мы должны использовать это как опыт для будущего, потому что мы вернемся за этим трофеем", — заявил хорватский баскетболист.

В финальном матче Хезоня набрал 19 очков, сделал 4 подбора и отдал 5 передач.