Дюрэнт не поприветствовал Месси и других аргентинцев на мероприятии ФИФА. Позже звездный игрок НБА выложил фото с Лео

В мероприятии приняли участие Лионель Месси, Эмилиано Мартинес и главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, представители Испании Родри и Луис де ла Фуэнте, а также Том Брэди, Новак Джокович, Кевин Дюрэнт и Кевин Харт.
Во время выхода на сцену Дюрэнт прошел мимо Месси и других представителей сборной Аргентины, не обменявшись с ними приветствиями. При этом спустя несколько секунд американский баскетболист поздоровался с Рио Фердинандом, Кевином Хартом и Новаком Джоковичем, после чего обнял полузащитника сборной Испании Родри и пожал руку главному тренеру испанцев Луису де ла Фуэнте.
Пользователи в соцсетях предположили, что форвард «Рокетс» намеренно проигнорировал аргентинцев, а обсуждения усилились после общей фотографии участников мероприятия, во время которой баскетболист также не обменялся приветствиями с Месси и его партнерами по сборной.
Вскоре Дюрэнт косвенно отреагировал на обсуждения. Звезда НБА опубликовал в Instagram фотографию, на которой приветствует Месси. Вероятно, тем самым он дал понять, что у него нет разногласий с выдающимся аргентинским футболистом.