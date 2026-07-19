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Дюрэнт не поприветствовал Месси и других аргентинцев на мероприятии ФИФА. Позже звездный игрок НБА выложил фото с Лео

Перед финалом чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке ФИФА организовала Fanatics Fest, собравший звезд мирового спорта.

Источник: Спортс‘’

В мероприятии приняли участие Лионель Месси, Эмилиано Мартинес и главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, представители Испании Родри и Луис де ла Фуэнте, а также Том Брэди, Новак Джокович, Кевин Дюрэнт и Кевин Харт.

Во время выхода на сцену Дюрэнт прошел мимо Месси и других представителей сборной Аргентины, не обменявшись с ними приветствиями. При этом спустя несколько секунд американский баскетболист поздоровался с Рио Фердинандом, Кевином Хартом и Новаком Джоковичем, после чего обнял полузащитника сборной Испании Родри и пожал руку главному тренеру испанцев Луису де ла Фуэнте.

Пользователи в соцсетях предположили, что форвард «Рокетс» намеренно проигнорировал аргентинцев, а обсуждения усилились после общей фотографии участников мероприятия, во время которой баскетболист также не обменялся приветствиями с Месси и его партнерами по сборной.

Вскоре Дюрэнт косвенно отреагировал на обсуждения. Звезда НБА опубликовал в Instagram фотографию, на которой приветствует Месси. Вероятно, тем самым он дал понять, что у него нет разногласий с выдающимся аргентинским футболистом.

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