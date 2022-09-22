Битва маленьких гигантов: прогноз на матч Хорватия — Дания

Сборная Хорватии уже не в таком порядке, как на ЧМ-2018, но ниже определенного уровня не опускается. Даже с возрастными лидерами после тяжелого клубного сезона в 4 летних матчах команда Далича набрала 7 очков. Хорваты идут на втором месте в группе 1 и отстают от Дании на два балла. Поражение на своем стадионе сразу лишит их шансов на полуфинал Лиги наций, при ничьей возможность попасть туда еще останется. Хорватия — не из тех команд, кто стремится владеть инициативой весь матч. Вице-чемпионы мира могут эффективно использовать даже короткие отрезки, в которых владеют преимуществом. Это неудивительно, ведь есть такие мастера, как Модрич, Ковачич, Брозович и другие.

У Дании по-настоящему звездный игрок один, это Эриксен, но еще с прошлого Евро звездой здесь называют всю команду. Тренер Юлманд так ее построил, что многие футболисты могут заменять друг друга. Например, в нападении есть и Брэйтуэйт с Дольбергом, а есть Корнелиус, который выходит на замену и отгружает два мяча Франции. Правда, таких атакующих крайков, как Васс и Меле, заменить сложно, они часто создают опасные моменты. В домашнем матче с Хорватией датчане выглядели лучше, но все решил один гол, забитый Пашаличем после розыгрыша углового.

Тренер сборной Дании рассказал перед матчем, что из-за травм состав у него не оптимальный, но все же сильный. Датчане настраиваются на победу, чтобы досрочно выйти в полуфинал ЛН. При этом Юлманд впечатлен уровнем Хорватии и видит много сходства в целом, как их страны относятся к спорту и даже назвал их маленькими гигантами. Сборные действительно довольно равны, поэтому ставка на ничью здесь не выглядит суперрискованной. «Марафон» дает на этот исход 3,20. Также можно рассмотреть вариант «Дания не проиграет и тотал меньше 3,5» за 2,00 в БК «Бетсити».