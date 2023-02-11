Анчелотти добавит еще один трофей в коллекцию: прогноз на матч «Реал» — «Аль-Хиляль»

«Реал» неожиданно выдал голевой матч с египетским «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Мадридцы спокойно вели 2:0 во втором тайме, и тут начал ошибаться Камавинга, которому непривычно играть на позиции левого защитника. Сначала француз сфолил в своей штрафной, а затем чуть было не привез второй гол. Модрич позже не реализовал пенальти, но в итоге команда Анчелотти забила еще дважды в добавленное время. Хорош был Родриго, он заменил Бензема в центре атаки. Винисиус тоже был в порядке, в тройке нападения не затерялся и Вальверде — все они забили по мячу. Еще и молодой Аррибас отличился, едва выйдя на замену.

Вторым финалистом многие рассчитывали увидеть «Фламенго», но бразильцы сенсационно уступили «Аль-Хилалю» из Саудовской Аравии (2:3). Для команды из Азии это третье попадание на КЧМ, дважды она занимала 4-е место. В полуфинале герой чемпионата мира-2022 Аль-Давсари дважды был точен с пенальти, еще один гол забил аргентинец Вьетто. Помогло еще удаление Жерсона у соперника, с 1:3 «Фламенго» в меньшинстве не отыгрался. В «Аль-Хилале» есть футболисты с опытом игры в Европе. Форвард Марега известен по выступлениям за «Порту», Игало когда-то зажигал в АПЛ… Саудовская команда опасна на контратаках, может также иногда успешно прессинговать.

Но «Реал» — слишком опытная и мастеровитая команда, чтобы упустить трофей. Тем более, в финале может сыграть Бензема, который восстановился от травмы. Много голов тут, скорее всего не будет, поэтому выбираем такой вариант: «Реал» победит и тотал меньше 3,5 за 2,15 в БК «Лига Ставок». Также можно поставить на то, что забьет только «Реал», «Фонбет» дает на это коэффициент 2,25.