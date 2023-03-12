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Еще одна легкая победа для Семака: прогноз на матч «Зенит» — «Химки»

Тут сенсации не будет.

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Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Источник: РИА "Новости"

Пока другие топ-клубы проходят через драмы и конфликты, «Зенит» спокойно идет к пятому чемпионству подряд. Неделю назад питерцы уверенно взяли три очка с «Пари НН». Малком забил красивый гол со штрафного, затем еще один головой, а довершил разгром Ерохин. Соперник же не создал ничего опасного. Как раз такой крупной победы и ожидали букмекеры. «Спартак» свой матч выиграл, теперь «Зениту» нужно восстановить отрыв в 8 очков. С составом у Семака проблем нет, даже отсутствие Клаудиньо незаметно. Первый матч за «Зенит» провел 19-летний защитник Ренан. Работы у него было немного, но бразильцу предрекают большое будущее.

«Химки» сильно обновили состав и пытаются спастись от вылета из премьер-лиги. В прошлом туре команда Гогниева сыграла вничью с «Факелом» и по-прежнему отстает от зоны стыковых матчей на одно очко. Футбол в Воронеже был специфический, много борьбы, фолов (39 нарушений!), брака в передачах. Этому способствовало и тяжелое поле. Но даже в таких условиях «Химки» проиграли сопернику в активности — 8:15 по ударам по воротам. Отметим, что Мирзов не реализовал пенальти, но это было еще при счете 0:0. И «Химки» потом все равно забили первыми, но не удержали преимущество. Интересно, что в основе Гогниев выпустил сразу 7 новичков, и бразилец Гильерме забил в первом же матче.

Но в Санкт-Петербурге «Химкам» вряд ли удастся разжиться очками. «Зенит» уверенно играет дома с аутсайдерами, матч, скорее всего по сценарию будет похож на встречу с «Пари НН». БК «Лига Ставок» дает на победу «Зенита» с форой −3 коэффициент 2,03. Интересный вариант предлагает также «Фонбет»: победа «Зенита» и тотал желтых карточек у соперника больше 2,5 за 2,17. Учитывая то, как агрессивно Гогниев обычно настраивает свою команду, это вполне может зайти.

Андрей Санталов

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