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UFC 273, коэффициенты и ставки: Ян — Стерлинг, Чимаев — Бернс, Волкановски — Корейский Зомби, на кого ставить 10 апреля

Все бои номерного турнира UFC теперь можно будет бесплатно смотреть на сайте и в приложении Winline.

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Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон
Источник: Reuters

Хамзат Чимаев — Гилберт Бернс

Прогноз эксперта: победа Чимаева техническим нокаутом за 1.97 или победа Чимаева во втором раунде за 4.00 в БК Winline

Босс UFC Дана Уайт уже пообещал, что «Борз» сразится с Колби Ковингтоном — лучшим полусредневесом без чемпионского пояса, в случае победы над вторым номером рейтинга Гилбертом Бернсом. Чимаев буквально переехал каждого из четырех оппонентов в UFC. В медиа появляются истории о том, как Чимаев еще до подписания в UFC уничтожал полутяжеловесов на тренировках в шведском зале Allstars. Хайп вокруг «чеченского викинга» достиг апогея. Хамзат действительно выглядит уверенным фаворитом в бою с Бернсом, он гораздо крупнее бразильца, кажется очевидным, что матчмейкеры UFC смотрят вперед и видят Чимаева будущим претендентом на пояс.

Гилберт — борец джиу-джитсу высочайшего класса. Коэффициент 12.00 на победу бразильца болевым/удушающим приемом выглядит очень соблазнительным для рискованной ставки на андердога. Кэф 10.00 за его победу также кажется фантастическим, когда речь о таком опытном бойце как Гилберт Бернс.

Источник: Reuters

Петр Ян — Алджамейн Стерлинг

Прогноз редакции: победа Петра Яна нокаутом за 2.25 или победа Яна во втором раунде за 6.40

Преимущество российского бойца в том, что он на 100% знает, чего ожидать от своего противника в клетке. За 4 раунда первого боя Петр «прочитал» Стерлинга, заставив показать весь свой технический арсенал и разобрал на части во всех аспектах. Ян наверняка будет в традиционном для себя ритме хладнокровного убийцы наступать на Алджо с первых секунд. И в этот раз ему потребуется гораздо меньше времени, чтобы взорваться и нанести урон сопернику.

В приложении Winline будет доступна подробнейшая статистика боев UFC в режиме live — это абсолютный эксклюзив.

Сторонники версии о том, что у американца есть хорошие шансы на победу могут указывать лишь на разные результаты в противостояниях Ян — Кори Сэндхаген и Сэндхаген — Стерлинг. Напомним, поединок Алджо и Сэндхагена закончился сенсационно быстро, Стерлинг забрал спину и задушил соперника в первом раунде. В отличие от этой шокирующей развязки, бой за временный титул в легчайшем весе между Кори и Петром продлился все пять раундов. Моментами американец даже смог навязать россиянину равный бой и создать острые ситуации. Ян выиграл, однако победа Стерлинга сабмишеном над Кори выглядит зрелищнее, с точки зрения доминирования одного из бойцов. Те, кто верит в навыки американца в партере, могут поставить на то что, Алджо финиширует Петра болевым или удушающим приемом с кэфом в 9.60.

Источник: Reuters

Александр Волкановски — Корейский Зомби

Прогноз редакции: бой дойдет до решения судей за 1.64

Чемпион в полулегком весе Волкановски не славится скандальными выходками или трештоком, из-за чего не всегда получает должного внимания прессы и фанатов. При этом, в октагоне австралиец делает невероятные вещи и по праву владеет титулом. Чэн Сон Джунг может представлять угрозу оппонентам, как в стойке, будучи опытным кикбоксером, так и на настиле клетки — на его счету победа в UFC редким болевым приемом «Твистер». При этом, Волкановски в каждом из чемпионских поединков работал с идеальной концентрацией и полностью контролировал ситуацию в октагоне. Сложно представить себе ситуацию, в которой Корейский Зомби сможет вырвать титул из рук Александра. Ставка на австралийца выглядит как безопасный выбор, насколько это вообще возможно в таком непредсказуемом виде спорта, как смешанные единоборства.

Сергей Березовский

При участии Игоря Домбровского

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