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15:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Петр Ян подписал контракт с UFC на 6 поединков. Титульный бой — 5 марта

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян сообщил в своём «инстаграме» о подписании нового контракт с UFC.

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Источник: AFP 2021

По словам россиянина, следующий бой он проведёт 5 марта 2022 года.

«Сегодня подписали новый контракт c UFC на улучшенных условиях на 6 поединков. Cледующий бой — 5 марта в Лас-Вегасе будет защита пояса», — написал Ян.

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Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

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