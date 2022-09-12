Нурмагомедов оценил возможность возобновления карьеры

«Я не думаю, что это случится. Я не скучаю по спорту, а лишь скучаю по тренировкам. Не знаю, что будет потом, но как минимум сейчас внутри меня нет таких чувств», — заявил Нурмагомедов. Он добавил, что собирается тренироваться и проводить спарринги вплоть до 60-летия.

31 августа российский боец ММА Ислам Махачев рассказал о тренировках под руководством Нурмагомедова. «Сейчас он гоняет нас как сумасшедший. Раньше он очень усердно тренировался, а сейчас не участвует в процессе, поэтому так мощно нас нагружает», — сказал спортсмен.