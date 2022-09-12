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13:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов оценил возможность возобновления карьеры

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил возможность возобновления спортивной карьеры. Его слова приводит YouTube-канал «Eman Channel».

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Источник: РИА "Новости"

«Я не думаю, что это случится. Я не скучаю по спорту, а лишь скучаю по тренировкам. Не знаю, что будет потом, но как минимум сейчас внутри меня нет таких чувств», — заявил Нурмагомедов. Он добавил, что собирается тренироваться и проводить спарринги вплоть до 60-летия.

31 августа российский боец ММА Ислам Махачев рассказал о тренировках под руководством Нурмагомедова. «Сейчас он гоняет нас как сумасшедший. Раньше он очень усердно тренировался, а сейчас не участвует в процессе, поэтому так мощно нас нагружает», — сказал спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он трижды защитил пояс, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, одержав победу над американцем Джастином Гейджи.

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