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23:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Титов: Россия с Нового года может остаться без букмекеров

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что с 1 января 2020 года Россия может остаться без букмекеров, он обратился к главе Минэкономразвития с рядом предложений в этой сфере, сообщила пресс-служба омбудсмена.

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Источник: Спорт РИА Новости

К Титову с письмом обратилась «Ассоциация букмекерских контор», в котором заявила, что если ситуация не изменится, «98% существующих пунктов приема ставок в ближайшем будущем подлежат закрытию, что делает невозможным дальнейшее развитие данной отрасли».

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Это, по их мнению, может привести «к уменьшению собираемости налогов и страховых взносов (около 5 миллиардов рублей), прекращению поддержки и развития детско-юношеского спорта через спонсорство, уплату целевых отчислений (1,5 миллиарда рублей), увольнению нескольких тысяч сотрудников и росту теневого сектора этого бизнеса», цитирует обращение пресс-служба.

Титов пояснил, что опасения связаны с приказом МЭР от февраля «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков», куда был включен новый код «Проведение азартных игр», предусматривающий размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон.

Таким образом, до 1 января 2020 года субъекты РФ были обязаны привести свои правила землепользования и застройки в соответствие с новым классификатором, однако в большинстве регионов этого не произошло. «Титов направил министру экономического развития Максиму Орешкину предложения в связи с угрозой закрытия большинства букмекерских пунктов из-за изменений в законодательстве», — отмечается в сообщении.

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В письме омбудсмен предлагает до 2025 года регулировать деятельность на участке, где уже размещены букмекерские конторы, существующим законом 244-ФЗ (о госрегулировании проведения азартных игр). Кроме того, по его мнению, владельцы таких участков также должны получить право добавить новый код путем уведомления. Также он предлагает установить, что изменение ставки арендной платы и налоговой ставки «должно производиться пропорционально площади, занимаемой организатором азартных игр в букмекерских конторах».

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