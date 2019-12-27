Титов: Россия с Нового года может остаться без букмекеров

К Титову с письмом обратилась «Ассоциация букмекерских контор», в котором заявила, что если ситуация не изменится, «98% существующих пунктов приема ставок в ближайшем будущем подлежат закрытию, что делает невозможным дальнейшее развитие данной отрасли».
Это, по их мнению, может привести «к уменьшению собираемости налогов и страховых взносов (около 5 миллиардов рублей), прекращению поддержки и развития детско-юношеского спорта через спонсорство, уплату целевых отчислений (1,5 миллиарда рублей), увольнению нескольких тысяч сотрудников и росту теневого сектора этого бизнеса», цитирует обращение пресс-служба.
Титов пояснил, что опасения связаны с приказом МЭР от февраля «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков», куда был включен новый код «Проведение азартных игр», предусматривающий размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон.
Таким образом, до 1 января 2020 года субъекты РФ были обязаны привести свои правила землепользования и застройки в соответствие с новым классификатором, однако в большинстве регионов этого не произошло. «Титов направил министру экономического развития Максиму Орешкину предложения в связи с угрозой закрытия большинства букмекерских пунктов из-за изменений в законодательстве», — отмечается в сообщении.
В письме омбудсмен предлагает до 2025 года регулировать деятельность на участке, где уже размещены букмекерские конторы, существующим законом 244-ФЗ (о госрегулировании проведения азартных игр). Кроме того, по его мнению, владельцы таких участков также должны получить право добавить новый код путем уведомления. Также он предлагает установить, что изменение ставки арендной платы и налоговой ставки «должно производиться пропорционально площади, занимаемой организатором азартных игр в букмекерских конторах».