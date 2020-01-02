Швейцария U20 — Россия U20: прогноз Владимира Вуйтека на четвертьфинал МЧМ-2020

«Это будет тяжёлая игра. Швейцария хорошо играет на этом чемпионате, но всё же Россия фаворит в этом матче. Россия более мастеровитая команда, она должна хорошо подготовиться к этому матчу и, я думаю, должна победить.

Швейцария заняла второе место в своей группе, обыграла финнов. Я думаю, что это не сюрприз, всё вполне по игре. У Швейцарии есть несколько отличных игроков, но России нужно играть на сто процентов, от начала до конца, тогда она должна будет победить за счёт мастерства. Но в целом будет борьба. Тем более, как я уже говорил, Россия добавляет по ходу чемпионата и Германию обыграла без особых проблем. Думаю, Россия забьёт в этом матче 4−5 шайб, но при этом и пропустит, потому что швейцарцы просто так, конечно, не сдадутся и будут играть до конца.