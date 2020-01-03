Эксперты сомневаются в победе сборной России на МЧМ-2020 по хоккею
В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира—2020 по хоккею сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и пробилась в ½ финала.
В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира—2020 по хоккею сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и пробилась в ½ финала.
Следующим соперником команды Валерия Брагина станет Швеция, а в другом полуфинале встретятся Канада и Финляндия.
Букмекеры обновили линию на победителя турнира.
Они считают основным претендентом на чемпионство сборную Канады (2.50, около 40%).
В тройку фаворитов также входят Россия и Швеция (по 4.00, 22%).
Аутсайдером аналитики видят сборную Финляндии, поставить на которую предлагается с коэффициентом 5.50 (16%).
Полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира — 2020 состоятся 4 января.