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13:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Эксперты сомневаются в победе сборной России на МЧМ-2020 по хоккею

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира—2020 по хоккею сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и пробилась в ½ финала.

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Следующим соперником команды Валерия Брагина станет Швеция, а в другом полуфинале встретятся Канада и Финляндия.

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Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Они считают основным претендентом на чемпионство сборную Канады (2.50, около 40%).

В тройку фаворитов также входят Россия и Швеция (по 4.00, 22%).

Аутсайдером аналитики видят сборную Финляндии, поставить на которую предлагается с коэффициентом 5.50 (16%).

Полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира — 2020 состоятся 4 января.

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