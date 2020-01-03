Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Леганес
22
Хоккей. НХЛ
4.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
60
Хоккей. НХЛ
4.01
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Трактор
16
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Адмирал
41
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Куньлунь
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Витязь
23
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Автомобилист
32
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
12
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
22:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Швеция — Россия. Прогноз: судьба команды Брагина в руках Аскарова

Шведы выиграли все матчи на МЧМ-2020, у вратаря сборной России будет много работы.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

4 января в матче полуфинала молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная Швеции в Остраве сыграет с Россией. Букмекеры отдают минимальное предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу подопечных Томаса Монтена в основное время можно с коэффициентом 2.44.

Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Анализ матча Швеция U20 — Россия U20 (04.01.2020)

Четвертьфинал молодёжного чемпионата мира практически не дал никакой новой информации о сборной России. Все увидели примерно то, что ожидали. Наши хоккеисты одержали трудовую победу на классе. Пришлось понервничать и поволноваться, но по факту моментов у соперника практически не было.

Аккуратный дебют, при котором риск сведен к минимуму, а темп нарочно снижается, поскольку так легче контролировать эмоции. Россияне одёргивали себя и действовали довольно скованно, но это принесло свои плоды. Швейцарцы нанесли по воротам Ярослава Аскарова всего 15 бросков, хотя большую часть встречи отставали в счёте. По-настоящему опасными из них оказались от силы два-три.

Швейцария — крепкая команда, способная наказать за недооценку или потерю концентрации. На прошлогоднем МЧМ она упаковала чемоданы для сборной Швеции, а в этом году разгромила на групповой стадии Финляндию. Несколько хороших форвардов и умение убежать — её главные козыри. Потому вполне логично, что Валерий Брагин сделал всё возможное, дабы оппонент как можно реже видел перед собой чистый лёд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Парочка потенциально опасных выходов «2-в-1» или «3-в-2» всё же случилась, но не более. Перестановки в большинстве вновь сработали: Германия получила три шайбы за несколько минут, Швейцарии досталось две. Последняя из них получилась особенно важной — гол в раздевалку создал комфортное преимущество (3:1) и снизил нервозность.

Также стоит выделить два момента. Первый — великолепные атаки сходу. По ним сомнений не было изначально. Швейцария старалась не давать россиянам разгоняться, но на 35-й минуте это получилось — и тут же случился второй гол. И второе — очень здорово отработало меньшинство, без которого проблем могло бы оказаться гораздо больше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Без удалений на ровном месте обойтись не вышло. Хоккеисты и тренерский штаб хором говорят, что постоянно обсуждают этот вопрос между собой. Результатов пока не видно. В четвертьфинале сил хватило на 20 с небольшим минут. После первой шайбы «крестоносцы» четыре раза оставались в большинстве. Причём дважды — в середине третьего периода, когда один гол мог обострить интригу до предела.

Понятно, что в полуфинале за такое вполне могут наказать. Всё же там индивидуальное мастерство соперников будет повыше. Швейцарцы при всём прогрессе и определённых успехах остаются командой второго уровня, которая стабильно даёт бой фаворитам, но победы одерживает только в особых случаях. Если глупых удалений будет немного, шансы на выход финал кажутся хорошими.

Хоккей

Молодежный ЧМ 2019-2020
1/2 финала, 4.01.2020, 17:00

Швеция U20-Россия U20-

Шведы — крепкая и чертовски правильная команда, которая стремится играть красиво, чертить комбинации и много забивать. На МЧМ-2020 она, как обычно, катком прошлась по групповому этапу. А затем выпорола Чехию в четвертьфинале, отправив хозяев турнира в отпуск (5:0). Первый гол забросила в большинстве, второй — в меньшинстве. А дальше было дело техники.

«Тре крунур» ещё не пропускали больше двух шайб, а по количеству индивидуально талантливых хоккеистов на фоне Швейцарии кажутся коллективом с другой планеты. Всё это действительно так, но Россия не кажется хуже. Швеция хороша на невысоких скоростях, но под давлением и высоким прессингом частенько теряется в важнейших матчах. Брака при передачах в средней зоне у неё тоже достаточно, а потому возможности убежать должны появиться.

Хватит ли у тренерского штаба россиян смелости сыграть в такой хоккей — это вопрос. Если да, поединок рискует получиться результативным и непредсказуемым, потому что моментов будет достаточно в обе стороны. Тем не менее проверим «гол в первые 10 минут — нет» за 2.02. Россия аккуратно начала с Швейцарией, а тут цена ошибки будет ещё выше. Вряд ли соперники устроят агрессивный дебют без оглядки на ворота.

Также проверим Х2 + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.23.

Предыдущие очные встречи России и Швеции на МЧМ получались крайне близкими. В 10 последних случаях шесть раз дело доходило до дополнительного времени, а ещё в трёх поединках разница в счёте составляла одну шайбу.

Пожалуй, можно даже подумать о лобовой ничьей за 4.40.

Ставки на матч Швеция U20 — Россия U20

Шведы — крепкая и чертовски правильная команда, которая стремится играть красиво, чертить комбинации и много забивать. Наши, впрочем, не хуже. Это будет нервная игра двух равных соперников, где всё решат детали — действия вратарей, спецбригады, количество удалений.

Вполне вероятна ничья в основное время.

Ставка № 1: гол в первые 10 минут — нет за 2.02.

Ставка № 2: Россия не проиграет + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.23.

Алексей Серяков

Читайте также
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
«Все должны нас бояться»: России достался главный фаворит
Клэбо победил россиян. Но Большунов остался лидером «Тур де Ски»
«Барселона» планирует продать защитника за € 50 млн
«Будем побеждать нашим оружием». РФ готовится к полуфиналу МЧМ
Футболист из клуба ФНЛ перебрался в европейскую команду
«Реал» никого не купит зимой. Зидан согласен с клубом
Медведев, Хачанов и Сафин принесли России первую победу года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь