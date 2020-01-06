Чемпион Италии вновь возглавит серию А: прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри»

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По своим меркам «Ювентус» неудачно провел первую часть сезона: на первом месте в серии А идет «Интер», первый трофей сезона отдан «Лацио», к тому же команда Сарри пропускает больше, чем в последние сезоны (по голу за матч в среднем). Интересно будет посмотреть на туринцев после зимнего перерыва и увидеть, что поменяется в игре после работы на сборах.

Футбол Италия 2019/2020 Тур 18, 6.01.2020, 17:00 Ювентус 4 Кальяри 0

«Кальяри» — команда-открытие этого сезона. Красно-синие забирались даже на 4-е место по ходу декабря, но к концу года откатились на 6-ю позицию, взяв лишь одно очко в трех встречах. Интересно, что «Кальяри» входит в топ-4 самых результативных клубов в Италии, забивая по два гола за матч.

Такие тенденции в игре обеих команд позволяют смело заиграть в этом матче такой вариант: «Обе забьют за 1,8» в БК Betcity. У «Юве» эта ставка проходила в 4 из последних 5 матчей (и то, «Байер» тоже вполне мог забить в ЛЧ), а у «Кальяри» — в 5 из 5.

Интересно, что победа в этом матче выведет «Ювентус» на первое место в серии А. Как минимум на несколько часов, ведь «Интер» играет в Неаполе вечером. И не факт, что команда Конте возьмет с «Наполи» три очка. Так что «Старая синьора» наконец может вернуть себе лидерство в чемпионской гонке. Поэтому вариант «Ювентус» победит и тотал голов больше 2,5 за 1,77 (Betcity) смотрится тоже весьма заманчиво.

Андрей Санталов