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17:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» — «Интер»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Интер».

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Источник: AP 2019

Ставка: обе забьют за 1.60, гол Лаутаро Мартинеса за 2.74.

«Удивительная история случилась с «Наполи» на последних минутах матча с «Сассуоло». Подопечные Дженнаро Гаттузо сравняли счёт и старательно пытались довести дело до победы. Именно в этот момент неаполитанские болельщики запели, таким образом намекнув, что если трёх очков сегодня не будет, они готовы убивать. На 94-й минуте победный гол состоялся, а спустя мгновения судейский свисток зафиксировал первую победу Гаттузо на посту главного тренера итальянского гранда.

Футбол

Италия 2019/2020
Тур 18, 6.01.2020, 22:45

Наполи-Интер-

История очень эмоциональная, и кажется, что после ухода Карло Анчелотти эмоции — это главное, на что пока приходится рассчитывать Инсинье и компании. Дженнаро не кажется тренером, который придаст игровой мощи, тем более в игре с миланский «Интером». Пока для «Наполи» главное — эмоциональная свежесть. Не будем забывать, что для Гаттузо «Интер» — это весьма принципиальный соперник, и в этом тоже есть эмоциональный момент.

Ещё одно важно обстоятельство для «Наполи» — игра против «Интера» на домашнем стадионе, где миланцы в последний раз побеждали очень и очень давно, в 1997 году. Думается, что подопечные Гаттузо вполне могут победить и в этот раз. Ну, а для «Интера» самое важное — это не позволить «Ювентусу» выйти на первое место и надеяться, что те, кто в последнее время оправился от травм, в зимнюю паузу стали сильнее.

Таким образом, с одной стороны эмоции и мастерство «Наполи», с другой — игровая мощь и лидерство в чемпионате «Интера». И абсолютная непредсказуемость в результате. Потому мой прогноз на матч «Наполи» — «Интер» — обе забьют и отдельно поставлю на гол Лоутаро Мартинеса. Давненько он не забивал".

Источник: Рейтинг букмекеров

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