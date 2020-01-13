«Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Оба матча игрового дня являются спаренными. «Куньлунь» с «Сибирью» играют первые матчи, а через сутки, 14 января, — вторые. Поэтому ждать разрыва аорты и разрыва на себе предметов верхнего и нижнего гардероба бессмысленно — все будут действовать с оглядкой на второй матч.

Зато очень интересно посмотреть, как «Куньлунь» в целом играет первые из спаренных матчей дома. Команда играла спаренные матчи шесть раз, причём в четырёх первых матчах выигрывала.