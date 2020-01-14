«Интер» — «Кальяри»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Кубка Италии

Ставка: обе забьют за 1.73. «Очень важная игра для «Интера», потому что подопечные Конте потеряли очки с «Аталантой», но по-прежнему они хороши в этом сезоне. Исключая вылет из Лиги чемпионов, конечно. «Кальяри» — серьёзный соперник, поэтому миланцам будет непросто добиться победы.

Учитывая, что «Интер» не всегда удачно играет матчи в середине недели, это будет серьёзная проверка для команды. Я думаю, что игра будет упорной. И думаю, что у «Кальяри» есть все шансы забить. «Интер» мало пропускает, но «Кальяри» очень неплох в атаке. Поэтому моя ставка — обе забьют. Ведь то, что «Интер» забивает дома, — неизбежная история", — сказал Арустамян.