Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Романа Мазурова на бой 19 января

Поединок начнётся ориентировочно в 07:00 мск 19 января.



Ставка: победа Конора Макгрегора за 1.30.



«Бой будет проходить в стойке. Конечно, Дональд Серроне опасен для Конора. Он опасен для любого человека, с которым он будет драться в стойке. Это, я думаю, очевидно. Но мне кажется, на текущий момент Конор Макгрегор сильнее Дональда Серроне. И именно в работе в стойке. Борьбы там, скорее всего, не будет. Поэтому я думаю, что Конор Макгрегор одержит в этом противостоянии победу», — сказал Мазуров.