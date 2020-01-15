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14:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Романа Мазурова на бой 19 января

Известный комментатор ММА Роман Мазуров дал прогноз на главный бой турнира UFC 246 Конор Макгрегор — Дональд «Ковбой» Серроне.

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Источник: Reuters

Поединок начнётся ориентировочно в 07:00 мск 19 января.

Ставка: победа Конора Макгрегора за 1.30.

«Бой будет проходить в стойке. Конечно, Дональд Серроне опасен для Конора. Он опасен для любого человека, с которым он будет драться в стойке. Это, я думаю, очевидно. Но мне кажется, на текущий момент Конор Макгрегор сильнее Дональда Серроне. И именно в работе в стойке. Борьбы там, скорее всего, не будет. Поэтому я думаю, что Конор Макгрегор одержит в этом противостоянии победу», — сказал Мазуров.

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