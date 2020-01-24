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16:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Три российских футболиста получили длительные дисквалификации за ставки на матчи

Председатель комитета по этике Семён Андреев вынес решение в отношении футболистов «Машук КМВ» за ставки на матчи своей команды.

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«Трое игроков нарушили регламент в отношении ставок на матчи первенства России и других матчей. Была создана рабочая группа под председательством Анзора Кавазашвили. После того, как сегодня мы пообщались с игроками, приняли решение.

В связи с нарушением статьи 18 регламента РФС по этике и статьи федерального закона назначит следующее наказание: Лезгинцеву — запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом на два года и штраф 300 тысяч рублей, Демидову — запрет сроком на один год и штраф 300 тысяч рублей. Малолеткову — запрет на один год и штраф 300 тысяч рублей. На основании статьи 43 устава РФС и статьями 45 и 47 регламента РФС по этике это решение может быть обжаловано в апелляционном комитете.

Когда процветает игра на ставках, то, скорее всего, в ближайшее время придётся рассматривать вопрос не с одним футболистом, а и с другими футболистами и тренерами. Штраф мог быть и до миллиона, а лишение — пожизненное. Мы применили не самое жёсткое наказание, — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее появилась информация, что президент клуба «Машук КМВ» Александр Сахтариди подтвердил, что футболисты его клуба делали ставки на спорт, в частности на свою команду.

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