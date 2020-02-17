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17:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Йокерит» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Йокерит» — «Динамо» Москва.

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Источник: Reuters

Ставка: ничья за 4.15.

«Честно говоря, совершенно непонятно, как нынешний “Йокерит” отдал два очка нынешней “Магнитке”, да ещё дома. Понятно, что очки были нужны уральцам как воздух, но когда подобное смущало горячих финских парней?

“Динамо” тоже в предыдущем туре отличилось, устроив в Риге нечто вроде пулемётной перестрелки. Но это хоть как-то можно объяснить слишком долгими “каникулами”, с которых бело-голубые вышли вот только, а не 11 февраля, как все нормальные люди. Засиделись, однако.

На данный момент “Динамо” отстаёт от “Йокерита” на пять очков, но при этом имеет два матча в запасе. Учитывая, что обе команды находятся в той зоне, где очки загребаются двумя руками, второе домашнее поражение подряд может доставить “джокерам” немало неудобств, главное из которых заключается в том, что на первом этапе плей-офф придётся биться с ершистым “Спартаком”, а не умученным “Локомотивом”. А оно финнам нужно?

Вот и опять всё идёт к тому, что нас ждёт трёхочковый матч. Возможно, не слишком красивый. Потому что оба соперника вволю назабрасывались в предыдущем туре, а на смену голевому изобилию, как правило, приходит голевая засуха. Поэтому есть все основания предположить скромную низовую ничью (например 1:1 или максимум 2:2). А уже за пределами основного времени финские товарищи покажут, кто в доме хозяин», — полагает Лебедев.

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