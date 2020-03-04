Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Футбол. Кубок России
18:00
Ахмат
Зенит
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Урал
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Торонто Мэйпл Ливз
52
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Нью-Джерси Дэвилз
30
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
62
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Сент-Луис Блюз
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
73
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
10Россияне остались без медалей в эстафете
12:49 (мск), источник: Интерфакс

Егор Титов назвал «Спартак» фаворитом кубкового дерби с ЦСКА

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов считает, что команда победит столичный ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Учитывая, что у «Спартака» хуже ситуация в таблице, то настрой на Кубок России будет более серьезным. ЦСКА может побороться за Лигу чемпионов. Поэтому ставлю на проход «Спартака».
Егор Титов

«Отметил бы, что он очень неплохо в этом сезоне играет в знаковых матчах — с «Динамо», с ЦСКА, «Локомотивом», — сказал Титов «Интерфаксу».

Между тем, эксперт отметил, что до возобновления чемпионата фаворитом матча он считал ЦСКА, но первые официальные встречи 2020 года вынудили его поменять мнение о соперниках.

Футбол

Кубок России 2019/2020
1/4 финала, 4.03.2020, 19:30

Спартак-ЦСКА-

«Перед стартом первого после перерыва тура ЦСКА был для меня фаворитом и в кубковом матче. Остается в памяти, как играл “Спартак” в первой части сезона. Да, была победа на предсезонном турнире, который мы видели, но это совсем другое. К тому же там “Спартак” много пропускал. А соперники играли очень уж открыто, временами без должной концентрации. Да и кто-то вторым составом играл, кто-то по тайму давал сыграть двум составам», — отметил Титов.

«Но посмотрел игру “Спартака” с “Динамо” и матч ЦСКА с “Уралом”. Честно говоря, “Спартак” понравился гораздо больше. Дело не в результате. У ЦСКА осталась проблема реализации, к тому же оборона далеко не всегда действует надёжно. Да и проблема второго тайма в случае с ЦСКА никуда не делась. “Спартак” же понравился отдачей. Был виден рисунок игры», — сказал экс-капитан «Спартака».

«Но все равно, это кубковая встреча, игра на три результата, дерби», — сказал Титов, добавив: «не решусь ставить на основное время».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в среду на стадионе «Открытие Арена» и стартует в 19:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Малкин не пощадил худший клуб Канады
У Турции наследие Луческу. С кем Россия сыграет в Лиге наций
Биты своим же оружием. «Челси» выкинул «Ливерпуль» из Кубка
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Главный матч марта: прогноз на игру «Спартак» — ЦСКА
Кучеров психовал и ломал клюшки. «Тампа» проиграла лучшему клубу
Зайцева назвала показания Родченкова «записками сумасшедшего»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь