Егор Титов назвал «Спартак» фаворитом кубкового дерби с ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Учитывая, что у «Спартака» хуже ситуация в таблице, то настрой на Кубок России будет более серьезным. ЦСКА может побороться за Лигу чемпионов. Поэтому ставлю на проход «Спартака». Егор Титов

«Отметил бы, что он очень неплохо в этом сезоне играет в знаковых матчах — с «Динамо», с ЦСКА, «Локомотивом», — сказал Титов «Интерфаксу».

Между тем, эксперт отметил, что до возобновления чемпионата фаворитом матча он считал ЦСКА, но первые официальные встречи 2020 года вынудили его поменять мнение о соперниках.

Футбол Кубок России 2019/2020 1/4 финала, 4.03.2020, 19:30 Спартак - ЦСКА -

«Перед стартом первого после перерыва тура ЦСКА был для меня фаворитом и в кубковом матче. Остается в памяти, как играл “Спартак” в первой части сезона. Да, была победа на предсезонном турнире, который мы видели, но это совсем другое. К тому же там “Спартак” много пропускал. А соперники играли очень уж открыто, временами без должной концентрации. Да и кто-то вторым составом играл, кто-то по тайму давал сыграть двум составам», — отметил Титов.

«Но посмотрел игру “Спартака” с “Динамо” и матч ЦСКА с “Уралом”. Честно говоря, “Спартак” понравился гораздо больше. Дело не в результате. У ЦСКА осталась проблема реализации, к тому же оборона далеко не всегда действует надёжно. Да и проблема второго тайма в случае с ЦСКА никуда не делась. “Спартак” же понравился отдачей. Был виден рисунок игры», — сказал экс-капитан «Спартака».

«Но все равно, это кубковая встреча, игра на три результата, дерби», — сказал Титов, добавив: «не решусь ставить на основное время».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в среду на стадионе «Открытие Арена» и стартует в 19:30 мск.