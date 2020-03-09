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15:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба поможет вскрыть оборону уфимцев: прогноз на матч «Зенит» — «Уфа»

Чемпиона страны ждет непростая игра.

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Как и следовало ожидать, «Зениту» тяжело даются матчи без Дзюбы, Азмуна и Дриусси. Последние двое сыграли часть встречи с «Локомотивом», но пропустили кубковую игру с «Ахматом». В итоге у питерцев был минимум голевых моментов в обоих матчах, в Грозном группу атаки выручил Жирков (гол+пас), с «Локомотивом» на табло так и остались нули. Перед игрой с «Уфой» Дзюба, Дриусси и Азмун уже тренировались в общей группе, так что сегодня можно будет увидеть привычную расстановку впереди.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 21, 9.03.2020, 19:00

Зенит-Уфа-

«Уфа» известна тем, что достаточно пассивно играет в гостях, нацеливаясь в первую очередь на то, чтобы не пропустить. Такая тактика дает результат: сразу 4 матча уфимцев из 10 закончились со счетом 0:0, дважды команде Евсеева удалось выиграть 1:0. Больше трех голов в этом сезоне в гостевых встречах «Уфы» было забито лишь дважды.

Учитывая как неоптимальную форму «Зенита» и отдельных его игроков, так и гостевую тактику Евсеева, вряд ли сегодня стоит ожидать большое количество голов. Возьмем аккуратно: «“Зенит” не проиграет и тотал голов меньше 2,5 за 1,87» в БК Betcity.

Еще один интересный вариант — фолы «Уфы». Команда Евсеева часто фолит даже с равными по силе соперниками, не говоря уже о встречах с топ-клубами. Пять последних матчей между сегодняшними соперниками по фолам закончились так: 15:11, 14:6, 18:4, 10:8 и 25:8. Все в пользу уфимцев. Сыграем на этом тренде, взяв «победу “Уфы” по фолам с форой -1,5 за 1,73».

Андрей Санталов

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