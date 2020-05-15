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17:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтёр» Солигорск — «Славия-Мозырь», 16 мая, прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

«Горняки» набрали ход, а теперь сыграют с одним из наиболее удобных соперников.

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Источник: Reuters

16 мая в матче девятого тура чемпионата Беларуси «Шахтёр С» сыграет со «Славией-Мозырь». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Славии» оценён букмекерами коэффициентом 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» Солигорск — «Славия-Мозырь»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 16 мая «Шахтёр» Солигорск — «Славия-Мозырь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.83, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08.

Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.80.

Обе команды находятся в середине турнирной таблицы Высшей лиги Беларуси, поскольку не отличаются стабильностью. Вслед за удачной игрой часто следует провал. На данный момент «Шахтёр» занимает седьмое место с 12 очками, а «Славия» имеет в активе 11 баллов и располагается на девятой строчке.

Плотность в турнирной таблице внушительная. Лидирующие БАТЭ и «Слуцк» находятся в четырёх пунктах от «горняков», а идущий в зоне стыковых матчей «Неман» отстаёт на всё те же четыре очка. Следовательно, один удачный (или, наоборот, неудачный) отрезок сильно повлияет на положение команды.

«Кроты» долго запрягали, каждый гол поначалу давался с огромным трудом. В пяти стартовых турах удалось добыть всего одну победу — откровенно никудышный результат для стабильного участника еврокубков. Зато потом дело постепенно пошло на лад. В трёх последующих поединках набрали семь очков.

Причём календарь был не из простых. Для начала подопечные Юрия Вернидуба на выезде хлопнули действующего чемпиона страны «Динамо-Брест» (2:0), неделю спустя разгромили в родных стенах крепкую «Ислочь» (4:0). Правда, потом так и не сумели отличиться в Витебске (0:0), хотя имели заметное преимущество.

Команда явно идёт на поправку, чего не скажешь о «Славии». Тут всё наоборот — мощный старт с сенсационными победами над БАТЭ и «Динамо-Брест», а затем планомерный спад. «Славяне» упустили замечательную возможность выйти в финал Кубка Беларуси, уступив в ответном матче в Борисове.

А в пяти последних турах национального первенства добыли всего одну победу. Правда, получилась она крайне яркой: 3:2 в гостях у «Витебска», причём к 86-й минуте гости уступали в счёте. В остальном результаты скромные: поражения от «Ислочи» (1:2) и «Минска» (1:3), а также нулевые ничьи с «Рухом» и «Торпедо-БелАЗ».

Кроме того, «Славия» — один из самых удобных соперников для «Шахтёра». История противостояния насчитывает восемь матчей, шесть из которых завершились в пользу «горняков». В двух оставшихся случаях команды разошлись миром. Очевидно, что с учётом всех данных хозяева по делу считаются фаворитами.

И всё же давать коэффициент 1.43 на лобовую победу «кротов» — это, пожалуй, чересчур. Их игра по-прежнему не отличается стабильностью, а реализация моментов оставляет желать лучшего. Единственный однозначный плюс — клуб из Солигорска редко пропускает, зато в атаке порой возникает ступор.

На наш взгляд, встреча получится закрытой и низовой с преимуществом «горняков», исключать ничью тут определённо не стоит. Мы бы выбирали между двух вариантов — П2 с форой (+1.5) за нестыдные 1.70 и ИТМ 2 гола «Шахтёра» за 1.82.

Прогноз и ставки на матч «Шахтёр» Солигорск — «Славия-Мозырь»

«Шахтёр» постепенно пришёл в себя после слабого начала сезона, набрал семь очков в трёх турах и поднялся в верхнюю половину турнирной таблицы. Тем не менее создаётся ощущение, что букмекеры переоценивают хозяев. Шансы «Славии» ниже, но авоську она пропускает по большим праздникам. Возьмём индивидуальный низ «кротов».

Ставка: ИТМ 2 гола «Шахтёра» за 1.82.

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