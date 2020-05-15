БАТЭ — «Слуцк». Прогноз: Стасевич и Гафар разыграют лидерство в чемпионате Беларуси

Источник: AP 2020

В предыдущем туре борисовчане пустили «трёшку» от аутсайдера чемпионата Беларуси.

16 мая в матче девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ примет «Слуцк». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты считают фаворитом борисовчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех команды из Слуцка оценён букмекерами коэффициентом 8.90.

Букмекерские коэффициенты на матч БАТЭ — «Слуцк»

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги БАТЭ — «Слуцк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

БАТЭ начинает входить в привычное для себя русло — доминирование в Высшей лиге Беларуси, победа за победой. Борисовчане не проигрывают уже шесть матчей кряду, но что важнее — единственная ничья в этой серии пришлась на крепкий «Торпедо"-БелАЗ (0:0).

Да и то следует сказать, что жодинцам здорово повезло в том матче: «батоны» нанесли 23 удара по их воротам, но забить так и не смогли. Восемь ударов в створ результата не принесли, а с пенальти Нехайчик пробил выше ворот.



Зато в предыдущем туре гегемон белорусского футбола устроил настоящую перестрелку со скромными «Смолевичами» (5:3). Эта победа позволила жёлто-синим закрепиться в тройке лидеров. На данный момент они имеют в своём активе 16 очков после восьми туров и делят первое место со «Слуцком».



У «Слуцка» баллов столько же, но он уступает по личным показателям. Команда из одноимённого города оформила 15 голов и пропустила 11, а у БАТЭ разница забитых и пропущенных чуть лучше — 16:9. Однако в остальном на бумаге бело-синие смотрятся со своим предстоящим оппонентом плюс-минус на равных.

Лишь в восьмом туре случчане прервали свою пятиматчевую беспроигрышную серию, в которой, к слову, скатали только одну ничью. Обидчиком выступил бодрый минский «Энергетик-БГУ» (1:2). Но тут не лишним будет заметить, что минчане забили два мяча с пенальти.



Теперь «Слуцку» предстоит выезд в Борисов к местному БАТЭ. С 2014 года соперники успели провести 12 игр, и тут абсолютный перевес на стороне борисовчан. Они одержали 11 побед против всего одной у бело-синих с кошмарным общим счётом 32:4. Выглядит страшно.



Однако сейчас жёлто-синих едва ли можно сравнить с их прошлогодней версией. Матч со «Смолевичами» показал, что клуб до сих пор испытывает серьёзные проблемы в защите — в особенности при переходе из атаки в оборону. У «Слуцка» же достаточно скоростных игроков, которые охотно убегают в свободные зоны.

В положительной результативности БАТЭ нет практически никаких сомнений. Случчане в нынешнем сезоне исправно пропускают в каждом матче, хотя забивают охотно и много. Не забили они пока только действующему чемпиону страны «Динамо-Брест», хотя стоит отметить, что на гол-другой определённо наиграли.

На наш взгляд, «Слуцк» может доставить неприятности многократному чемпиону Беларуси в предстоящем поединке. Мы бы проверили ставку «обе забьют». К счастью, такой вариант представлен в букмекерских конторах с ровным коэффициентом 2.00.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Слуцк»