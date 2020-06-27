Тедеско против автобуса Евсеева: прогноз на матч «Спартак» — «Уфа»

«Спартак» показал отличную реализацию моментов в Туле, за красно-белых наконец забил Соболев, отличилась и тройка лучших в команде по системе «гол+пас» Бакаев — Ларссон — Понсе. Теперь надежды красно-белых на еврокубок не выглядят такими уже призрачными. ЦСКА в явном кризисе, а до армейцев «Спартаку» всего 5 очков.
«Уфа» тоже в хорошем настроении приехала в Москву, команда Евсеева взяла три очка с «Тамбовом» и с комфортом расположилась на 8-м месте в таблице. Интересно, что уфимцы очень хорошо играют против топ-клубов РПЛ. Дома они обыграли «Зенит» и «Спартак», на выезде удержали 0:0 с ЦСКА и «Зенитом». Команде Евсеева комфортно действовать вторым номером, а игроки готовы терпеть сколько нужно, для достижения результата.
«Спартак» при Тедеско тоже любит играть на контратаках, но отдать на своем поле мяч «Уфе» и ждать ошибку соперника у красно-белых вряд ли получится. Скорее, стоит ждать мучений «Спартака» в позиционных атаках, до этого игра против «автобусов» ему давалась тяжело. Так что выбираем здесь «победу “Уфы” с форой +1 за 1,84» в БК Winline. Если выиграет «Спартак» с минимальной разницей, то нас ждет возврат.
Еще один интересный момент — арбитром на сегодняшний матч назначен Безбородов, в среднем он показывает 6,3 желтых карточек за игру. При этом «Спартак» входит в тройку РПЛ по предупреждениям (в среднем 3 ЖК за матч), «Уфа» обычно собирает два «горчичника» за матч. Воспользуемся этой статистикой и возьмем «тотал ЖК больше 5 за 1,75» в БК «Париматч». Андрей Санталов.