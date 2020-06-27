Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Краснодар
Футбол. Зарубежный
14:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Уфа
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Падерборн
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Минск
Шахтер С
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Локомотив
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:15
Брешиа
Дженоа
Футбол. Зарубежный
18:30
Неман
Динамо Брс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Леганес
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
БАТЭ
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Алавес
Футбол. Зарубежный
26.06
Севилья
Вальядолид
11
Футбол. Зарубежный
26.06
Ювентус
Лечче
40
Все события
Фоторепортажи
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
11:25 (мск), источник: sportmail.ru

Тедеско против автобуса Евсеева: прогноз на матч «Спартак» — «Уфа»

Красно-белые — фавориты, но им будет тяжело.

Наверх
Источник: Reuters

«Спартак» показал отличную реализацию моментов в Туле, за красно-белых наконец забил Соболев, отличилась и тройка лучших в команде по системе «гол+пас» Бакаев — Ларссон — Понсе. Теперь надежды красно-белых на еврокубок не выглядят такими уже призрачными. ЦСКА в явном кризисе, а до армейцев «Спартаку» всего 5 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уфа» тоже в хорошем настроении приехала в Москву, команда Евсеева взяла три очка с «Тамбовом» и с комфортом расположилась на 8-м месте в таблице. Интересно, что уфимцы очень хорошо играют против топ-клубов РПЛ. Дома они обыграли «Зенит» и «Спартак», на выезде удержали 0:0 с ЦСКА и «Зенитом». Команде Евсеева комфортно действовать вторым номером, а игроки готовы терпеть сколько нужно, для достижения результата.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» при Тедеско тоже любит играть на контратаках, но отдать на своем поле мяч «Уфе» и ждать ошибку соперника у красно-белых вряд ли получится. Скорее, стоит ждать мучений «Спартака» в позиционных атаках, до этого игра против «автобусов» ему давалась тяжело. Так что выбираем здесь «победу “Уфы” с форой +1 за 1,84» в БК Winline. Если выиграет «Спартак» с минимальной разницей, то нас ждет возврат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один интересный момент — арбитром на сегодняшний матч назначен Безбородов, в среднем он показывает 6,3 желтых карточек за игру. При этом «Спартак» входит в тройку РПЛ по предупреждениям (в среднем 3 ЖК за матч), «Уфа» обычно собирает два «горчичника» за матч. Воспользуемся этой статистикой и возьмем «тотал ЖК больше 5 за 1,75» в БК «Париматч». Андрей Санталов.

Читайте также
Волевая победа без чемпионской игры. «Зенит» обыграл «Крылья»
Тень коронавируса. Четыре матча 24-го тура РПЛ пройдут в субботу
43-летний российский боец подписал новый контракт с UFC
В МВД обратились с просьбой не преследовать фанатов «Спартака»
«Оренбург» ответил Черданцеву на обвинение в легкомыслии
45-летний экс-чемпион мира вернется на ринг спустя шесть лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь