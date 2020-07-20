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14:02 (мск), источник: sportmail.ru

Дуэль Криштиану и Иммобиле: прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио»

«Юве» пора выходить из кризиса.

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Матч, который многие ждали до рестарта чемпионата Италии. Тогда «Лацио» отставал от «Ювентуса» на одно очко и всерьез угрожал чемпионским надеждам турницев. За последний месяц все кардинально поменялось (особенно после трех поражений и ничьей в 4 последних турах). Римляне позади на 8 баллов, и сегодняшнее поражение окончательно выбьет их из чемпионской гонки. Лучший бомбардир серии А Иммобиле забил лишь дважды этим летом, и его семье теперь угрожают фанаты «Лацио».

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Не все в порядке и у «Ювентуса». Туринцы слишком легко стали пропускать голы: аж 9 мячей в трех последних матчах. И если бы не осечки конкурентов, борьба в чемпионате была бы острой до последних туров. И все же, к Сарри есть вопросы, а такая серия из трех игр без побед — с «Аталантой» и вовсе отскочили за счет двух пенальти — только подогревает слухи о возможном увольнении тренера. Эта игра — еще и отдельный вызов для Роналду: в гонке бомбардиров он отстает от Иммобиле только на один гол.

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«Лацио» уже два раза обыгрывал «Юве» в этом сезоне — туринцам пришло время брать реванш. Победа в этом матче позволит «Старой синьоре» оторваться на 8 очков от «Интера» и успокоить команду и болельщиков. Тем более у римлян эту игру пропустит половина основного состава. Так что ставим на «победу “Ювентуса” с форой -1», в БК Winline на это дают коэффициент 1,74.

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Личные встречи «Юве» с «Лацио» часто получаются достаточно грубыми, с обилием желтых карточек — минимум 5 за матч с 2018 года. А главным судьей сегодня будет Орсато, который выдает 5,5 предупреждений за игру. Учитывая, что это «матч жизни» для «Лацио», эмоций и фолов должно быть много. Логично здесь сыграть «тотал желтых карточек больше 5 за 1,73» в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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