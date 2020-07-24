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14:36 (мск), источник: sportmail.ru

Триллер на «Сан-Сиро»: прогноз на матч «Милан» — «Аталанта»

Голов будет много.

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Источник: AFP 2020

«Милан» удивительным образом преобразился под руководством Пиоли этим летом. Команда заиграла так хорошо, что в итоге тренера решили не менять и продлили с ним контракт.

Итальянская Серия А

«Россонери» набрали 23 очка из 27 возможных этим летом и решили вопрос с Лигой Европы — еврокубкам быть. Особенно хороша атака миланцев — 27 голов и забивают не только Ибрагимович и Ребич. Но последний матч с «Сассуоло» (2:1) дался тяжело: травмирован Романьоли, из-за перебора карточек сегодня не сыграют Эрнандес и Беннасер.

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Милан (Милан)

Лучше «Милана» после рестарта серии А выглядит только «Аталанта». Фантастическая команда Гасперини взяла 26 очков из 30 и даже сохранила теоретические шансы на чемпионство. При этом в клубе понимают, что даже второе место будет успехом для команды. Бергамаски очень хороши в прессинге, забивают больше всех в лиге (должны пробить отметку в 100 голов), хотя в обороне неидеальны.

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Но неидеален в обороне и «Милан» — особенно без привычного сочетания защитников. Пиоли уверяет, что игроков основы есть кем заменить, но сложно представить, что в таком матче гости не забьют минимум два мяча. Берем «индивидуальный тотал “Аталанты” больше 1,5 за 1,76» в БК 1X Ставка. В двух последних матчах бергамаски забили по одному голу, такая аномалия не может долго продолжаться.

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Но и от «Милана» мы ждем голы. Группа атаки выйдет в оптимальном сочетании, Златан, Ребич, Чалханоглу — это серьезный вызов для защитников «Аталанты». В 7 последних встречах «россонери» забивалось 3 гола и больше, будет логично, если эта серия сегодня продлиться. Второй вариант на этот матч — «тотал голов 3 и больше за 1,67» в БК Betcity.

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Андрей Санталов

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