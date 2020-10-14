«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» — «Авангард».
Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» — «Авангард».
Ставка: победа «Металлурга» минимум в 2 шайбы за 3.80.
«Магнитка», конечно, дала стране угля, прервав серию чемпиона и лидера. «Авангард» не менее уверенно сыграл в Сочи. Поскольку в свое время мне пришлось работать на двух сериях
Но сейчас речь у нас немного о другом. О достаточно рядовом матче регулярного чемпионата. И вопрос тут, пожалуй, лишь один: сколько сил осталось у магнитогорцев после лихой перестрелки с ЦСКА, с десятком заброшенных шайб и веселых сюжетов. Конечно, можно сказать, что недостаток силенок наверняка будет компенсирован моральным подъемом команды после победы над действующим чемпионом. Но такой душевный взлет работает максимум два периода, а обычно и вовсе меньше. А уж «Авангард» за два периода постарается выпить у «Магнитки» кровушки побольше, в идеале даже всю.
Я на это не надеюсь. Слишком много складывается в пользу «Магнитки». Именно это «много» и позволяет мне спрогнозировать тяжелую, но достаточно уверенную победу разыгравшихся уральцев. Конечно же, в основное время и с преимуществом минимум в две шайбы. Месть — серьезная штука, — сказал Лебедев.