«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Ставка: победа «Металлурга» минимум в 2 шайбы за 3.80.



«Магнитка», конечно, дала стране угля, прервав серию чемпиона и лидера. «Авангард» не менее уверенно сыграл в Сочи. Поскольку в свое время мне пришлось работать на двух сериях плей-офф между этими соперниками подряд, причем первая закончилась буллитным чемпионством омичей, то хочется очень много рассказать о тех временах. Тем более есть о чем рассказывать. Особенно из того, что тогда по целому ряду причин рассказывать было нельзя, а сейчас — пожалуйста. И если Кубок Гагарина вновь сведет эти замечательные команды — поверьте, вы узнаете на этих страницах много нового и интересного про обоих соперников.



Но сейчас речь у нас немного о другом. О достаточно рядовом матче регулярного чемпионата. И вопрос тут, пожалуй, лишь один: сколько сил осталось у магнитогорцев после лихой перестрелки с ЦСКА, с десятком заброшенных шайб и веселых сюжетов. Конечно, можно сказать, что недостаток силенок наверняка будет компенсирован моральным подъемом команды после победы над действующим чемпионом. Но такой душевный взлет работает максимум два периода, а обычно и вовсе меньше. А уж «Авангард» за два периода постарается выпить у «Магнитки» кровушки побольше, в идеале даже всю.



Опять-таки статистика личных встреч явно благоволит гостям. Команды в текущем сезоне провели уже два «междусобойчика», и в обоих «Магнитка» была не просто бита, а бита «всухую». То есть пока ни одной шайбы уральцы «ястребам» забросить не смогли, хотя сами пропустили от них шесть. Как полагаете, тенденция устоит?



Я на это не надеюсь. Слишком много складывается в пользу «Магнитки». Именно это «много» и позволяет мне спрогнозировать тяжелую, но достаточно уверенную победу разыгравшихся уральцев. Конечно же, в основное время и с преимуществом минимум в две шайбы. Месть — серьезная штука, — сказал Лебедев.