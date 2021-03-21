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Моуринью спасет только победа: прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

«Шпоры» в кризисе.

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Источник: AP 2020

«Тоттенхэм» сенсационно вылетел из Лиги Европы, проиграв хорватскому «Динамо» 0:3. Домашней победы 2:0 не хватило, и теперь будущее Моуринью в лондонском клубе под большим вопросом. Еще в начале января всё было хорошо: «шпоры» вышли в финал Кубка лиги, в АПЛ они шли на 3-м месте. С тех пор ожил Бэйл, Алли вернули в состав, но результаты и игра всё хуже и хуже. И по матчу с «Арсеналом», и в Загребе было видно, что у игроков «Тоттенхэма» нет желания бороться за мяч, двигаться — тут уже речь о том, управляет ли Моуринью командой или она в нем разочаровалась.

«Астон Вилла» здорово начала чемпионат, но в начале января команду накрыло ковидом, календарь стал еще более плотным, а потери очков неизбежными. В последних 5 матчах еще и не играл лидер бирмингемцев Грилиш, как результат — только одна победа. «Вилла» едва не обыграла «Ньюкасл» в прошлом туре, но пропустила на 94-й минуте. По игре, правда, соперник выглядел лучше. Лучший форвард бирмингемцев Уоткинс, купленный летом за 28 млн фунтов, в последнее время тоже хандрит: 6 матчей без голов.

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Обе команды выглядят неважно, но если игроки «Тоттенхэма» переживают из-за поражения в Хорватии, то в этом матче они обязаны побеждать. Хотя бы в качестве извинения перед своими болельщиками. Да, не будет корейского форварда Сона, но и «Вилла», скорее всего, снова будет без своего лучшего игрока Грилиша. Топ-4 АПЛ вряд ли в зоне досягаемости для «Сперс», но хотя бы изобразить борьбу за ЛЧ они должны. В противном случае Моуринью могут уволить сразу после этой игры. В БК «Фонбет» на победу «Тоттенхэма» можно поставить с коэффициентом 2,4.

Букмекеры не ждут здесь большого количества голов. В матчах «Астон Виллы» их действительно обычно бывает немного. Бирмингемцы до сих пор входят в тройку лучших команд лиги по пропущенных мячам благодаря экс-вратарю «Арсенала» Мартинесу и слаженным действиям защитников. Однако здесь от «Тоттенхэма» требуется яркая победа, чтобы перекрыть ужасное поражение в Загребе. Так что возможен либо разгром, либо победа 2:1, в любом случае предлагаем присмотреться к ставке на тотал больше 2,5. В БК BetBoom на нее дают 2,04.

Андрей Санталов

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