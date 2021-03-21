Моуринью спасет только победа: прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
«Шпоры» в кризисе.
«Шпоры» в кризисе.
«Тоттенхэм» сенсационно вылетел из Лиги Европы, проиграв хорватскому «Динамо» 0:3. Домашней победы 2:0 не хватило, и теперь будущее Моуринью в лондонском клубе под большим вопросом. Еще в начале января всё было хорошо: «шпоры» вышли в финал Кубка лиги, в АПЛ они шли на 3-м месте. С тех пор ожил Бэйл, Алли вернули в состав, но результаты и игра всё хуже и хуже. И по матчу с «Арсеналом», и в Загребе было видно, что у игроков «Тоттенхэма» нет желания бороться за мяч, двигаться — тут уже речь о том, управляет ли Моуринью командой или она в нем разочаровалась.
«Астон Вилла» здорово начала чемпионат, но в начале января команду накрыло ковидом, календарь стал еще более плотным, а потери очков неизбежными. В последних 5 матчах еще и не играл лидер бирмингемцев Грилиш, как результат — только одна победа. «Вилла» едва не обыграла «Ньюкасл» в прошлом туре, но пропустила на 94-й минуте. По игре, правда, соперник выглядел лучше. Лучший форвард бирмингемцев Уоткинс, купленный летом за 28 млн фунтов, в последнее время тоже хандрит: 6 матчей без голов.
Обе команды выглядят неважно, но если игроки «Тоттенхэма» переживают
Букмекеры не ждут здесь большого количества голов. В матчах «Астон Виллы» их действительно обычно бывает немного. Бирмингемцы до сих пор входят в тройку лучших команд лиги по пропущенных мячам благодаря
Андрей Санталов