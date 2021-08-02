«Спартак» — «Бенфика». Прогноз букмекеров: Лига чемпионов — это вам не РПЛ

4 августа московский «Спартак» начнёт свой путь в Лиге чемпионов. В первом матче 3-го квалификационного раунда команда Руя Витории сыграет с португальской «Бенфикой». Начало матча — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах видят фаворитом противостояния португальский клуб. Поставить на гостевую победу «Бенфики» можно с коэффициентом 2.30, это примерно 42% вероятности. Шансы «Спартака» оценивают коэффициентом 3.20 (31%). На ничейный исход предлагают коэффициент 3.50 (27%).

Сделать ставку на победу «Бенфики» по сумме двух матчей можно с коэффициентом 1.38, на успех «Спартака» можно поставить за 3.00.

Аналитики не ждут результативного футбола в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика». Поставить на ТМ 2.5 можно за 1.87, а на ТБ 2.5 гола принимают ставки с коэффициентом 1.94. На то, что обе команды смогут забить, букмекеры предлагают коэффициент 1.75, обратный исход идёт за 1.95.

Анализ и прогноз матча «Спартак» — «Бенфика» (4.08.2021)

Рую Витории на первых порах в России непросто. Да, предсезонный турнир был ярким, но вслед за ним пришли суровые будни РПЛ. Сначала минимальное поражение от «Рубина», затем минимальная же победа над самарскими «Крыльями».

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 10.08.2021, 22:00 Бенфика - Спартак -

Португальцу не позавидуешь: ему приходится знакомиться с командой и перестраивать её под свои требования буквально на ходу. Тем более что ключевые исполнители были в составах своих сборных на Евро-2020. Из положительного: кажется, Витория смог стабилизировать оборону. Она хоть и допускает провалы, но их всё же меньше, чем мы привыкли. В атаке индивидуальное мастерство позволяет красно-белым создавать много моментов, правда, пока хромает реализация. Но это тот случай, когда количество рано или поздно перейдёт в качество.



Проблемные места «Спартака» — правый защитник и опорная зона. Витории пока так никого и не купили. Правда, справа неплохо в первых двух турах смотрелся Николай Рассказов. Есть ещё Павел Маслов, да и вариант с Романом Зобниным отбрасывать нельзя. А вот опорного полузащитника с первым пасом команде не хватает. Йоррит Хендрикс только разочаровывает, а Крал и Умяров всё-таки игроки несколько другого профиля.



Что до «Бенфики», то у португальцев ещё не начался чемпионат. Правда, в товарищеских матчах португальцы добиваются хороших результатов: победа над «Лиллем», завоевавшим вчера Суперкубок Франции, и ничья с «Марселем». Эти команды как минимум не слабее «Спартака» по составу.



Исходя из последних матчей, напрашивается ставка на ТМ 2.5. У «Спартака» два матча всего с одним голом, у «Бенфики» тоже последние матчи низовые. Но не будем забывать, что начиная с этого сезона отменилось правило выездного гола в еврокубках. Это должно сделать матчи более результативными. Да и команды всё-таки подобрались в этой паре более ориентированные на комбинационный, атакующий футбол. Поэтому ставка на ТБ 2.5 гола за 1.94 будет неплохим вариантом.



Вполне себе смотрится и ставка на то, что обе команды смогут забить. И те, и другие никогда не были эталонами оборонительных действий, а, учитывая тот факт, что между тренерами существует принципиальное соперничество, эмоции наверняка будут зашкаливать.

Кстати, принципиальность этого матча может привести и к дополнительным наказаниям от арбитра. Букмекеры предлагают коэффициент 2.80 на то, что в матче будет пенальти и 4.00 на то, что один из игроков получит красную карточку. Если же хотите рискнуть и скомбинировать эти два события, можете сделать ставку с коэффициентом 8.00.

Если говорить об исходе, то неплохо смотрится ставка на ничью. С одной стороны, «Спартаку» нужно побеждать, чтобы чувствовать себя уверенно перед ответной встречей. С другой — бежать шашки наголо тоже глупо, иначе можно поехать в Португалии уже сугубо формально. Поэтому вариант с ничьей за 3.50 — вполне рабочий.



Ну и ещё можно рассмотреть гол в промежутке с 76-й по 90-ю минуты. «Бенфика», которая ещё не начала чемпионат, в этот момент может и подсесть, а «Спартак», который уже набрал обороты, может оказать давление на португальцев. Конечно, здесь нужно будет смотреть в зависимости от ситуации на поле, но коэффициент 2.05 весьма приличный.



Будем смотреть и болеть за «Спартак». Пусть у красно-белых получится пройти грозного соперника. Ну, а вам удачных ставок!