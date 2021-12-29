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10:56 (мск)

Прямая трансляция розыгрыша «Новогоднего Драйва»: твой шанс выиграть автомобиль

Подключайся к последнему в 2021 году розыгрышу «Новогоднего Драйва». Букмекерская контора Olimpbet подведет итоги очередной недели главной акции года и второй раз разыграет Mercedes E-Class.

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Прямой эфир можно смотреть на сайте, в мобильном приложении и YouTube-канале Olimpbet, а также в аккаунте букмекера в Instagram. Трансляция начнется в 16:00 по московскому времени.

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В прямом эфире ведущие определят 11 счастливчиков, которые заберут главные призы: Mercedes, PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro и шесть фрибетов номиналом от 3000 до 10 000 рублей. И это еще не все. Среди всех участников акции Olimpbet разыграет дополнительные бонусные фрибет на общую сумму 50 000 000 рублей.

Сегодняшний розыгрыш станет предпоследним в «Новогоднем Драйве». 13 января Olimpbet проведет грандиозную финальную трансляцию со звездными ведущими, дополнительными призами и, самое главное, розыгрышем «Гелендвагена».

Побороться за суперприз может любой клиент Olimpbet. На внедорожник будут претендовать игроки, которые хотя бы раз во время действия акции поставили 500 рублей на событие с коэффициентом от 1.50. За каждые 500 рублей клиентам начисляются билеты для участия в розыгрыше. Получить купон можно до 9 января включительно. При этом общее количество билетов не ограничено, поэтому чем больше ставок, тем больше шансов победить.

Делай ставки в Olimpbet и выигрывай новогодние подарки.

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