Прямая трансляция розыгрыша «Новогоднего Драйва»: твой шанс выиграть автомобиль

Прямой эфир можно смотреть на сайте, в мобильном приложении и YouTube-канале Olimpbet, а также в аккаунте букмекера в Instagram. Трансляция начнется в 16:00 по московскому времени.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JzVBfCmQ5UQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В прямом эфире ведущие определят 11 счастливчиков, которые заберут главные призы: Mercedes, PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro и шесть фрибетов номиналом от 3000 до 10 000 рублей. И это еще не все. Среди всех участников акции Olimpbet разыграет дополнительные бонусные фрибет на общую сумму 50 000 000 рублей.

Сегодняшний розыгрыш станет предпоследним в «Новогоднем Драйве». 13 января Olimpbet проведет грандиозную финальную трансляцию со звездными ведущими, дополнительными призами и, самое главное, розыгрышем «Гелендвагена».

Побороться за суперприз может любой клиент Olimpbet. На внедорожник будут претендовать игроки, которые хотя бы раз во время действия акции поставили 500 рублей на событие с коэффициентом от 1.50. За каждые 500 рублей клиентам начисляются билеты для участия в розыгрыше. Получить купон можно до 9 января включительно. При этом общее количество билетов не ограничено, поэтому чем больше ставок, тем больше шансов победить.