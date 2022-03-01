«Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Зенит» идут за Кубком, в Италии — миланское дерби

Прогноз: побед «Динамо» с форой −1,5 за 2.27.

«Динамо» с победы начало вторую часть чемпионата и даже успело пару дней побыть лидером РПЛ. Бело-голубые уверенно переиграли «Химки», а начало разгрому положил вернувшийся в родной клуб Смолов. Осенью у форварда был всего один гол в лиге, но мастерство никуда не делось, защитники «Химок» в этом убедились лично. Вообще атака «Динамо» стала еще мощнее, со скамейки игру могут усилить Тюкавин и Макаров, а вот в обороне украинскому защитнику Ордецу равноценной замены пока не видно. Евгеньев успел удалиться в первой же встрече.

«Нижний Новгород» тоже выиграл первый официальный матч в 2022 году. Волжане одолели «Урал» 1:0 — помогли два удаления у соперника и пенальти, реализованный Калинским. Зимой нижегородцы дозаявили сразу 9 футболистов, самые известные среди новичков — Игбун, выступавший ранее в «Уфе» и «Динамо», и Стоцкий из «Краснодара». Перед командой Кержакова стоит задача придумать, как чаще забивать голы. 19 мячей в 19 турах — это один из худших показателей в РПЛ. В Кубке России у «Динамо» и «Нижним Новгородом» разные цели, тут фаворит должен взять свое.

Прогноз: ничья в основное время за 3.50.

На бумаге это самое упорное противостояние на стадии ⅛ финала Кубка России: 3-я команда чемпионата против 4-й. «Сочи» в субботу переиграл «Арсенал» 2:0, справившись даже без лидера Нобоа. Команда Федотова и после зимнего перерыва показывает, что можно давать результат без больших вложений. Зимой сочинцы взяли экс-спартаковца Мелкадзе и пару недорогих защитников. С грамотной работой тренера этого вполне может хватить на попадание в топ-3 РПЛ. Да и в Кубке команда с юга России может пошуметь.

ЦСКА провел один из лучших матчей в сезоне и победил «Спартак» 2:0. Во многом это заслуга новичков команды, в дерби ярко себя проявили и Карраскаль, и забивший со штрафного Языджи. В основе нашлось место и Медине, и опорнику Гбамену, и наконец выздоровевшему Фуксу — состав ЦСКА сильно преобразился по сравнению с первой частью сезона. Многое еще не отлажено в игре армейцев, форвард Заболотный был мало задействован в этом матче, но индивидуальные качества новичков настраивают болельщиков красно-синих на оптимизм. Во встрече с «Сочи» основного времени может не хватить, чтобы выявить победителя.

Прогноз: «Кубань» не проиграет в основное время за 4.29.

У Ваноли непростые условия для старта карьеры в роли главного тренера. Первый матч — и сразу дерби с ЦСКА. При определенном везении красно-белые, наверное, могли даже взять три очка. Была штанга после удара Промеса, голевые моменты были у Зобнина и Шамара. Но «Спартак» пока сыроват, и одних сборов, пусть таких долгих, как зимние, не хватает итальянскому тренеру. Да и игроки пока еще только вкатываются в чемпионат. Это видно и по Соболеву, и по Промесу, да и Ларссон по-прежнему не впечатляет. Ваноли мог бы дать поиграть Бакаеву, который был хорош в товарищеских матчах, но не выпустил его на поле.

В «Кубань» мало кто верит в этом матче, а ведь предпосылки для сенсации есть. Эта команда из ФНЛ уже выбила из Кубка России «Краснодар». Да, в первом дивизионе кубанцы занимают 16-е место, рядом с зоной вылета. Да, они еще не играли официальных матчей после зимнего перерыва. Да, тренер Евдокимов пришел по ходу сезона в октябре, при нем, кстати, у «Кубани» 5 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Но в нынешних условиях изоляции российского спорта («Спартак» исключили из Лиги Европы) итальянскому тренеру и легионерам красно-белых может быть не до футбола. Да и без этого «Спартак» может удивить, он и раньше мог проиграть, например, «Тосно» в Кубке.

Прогноз: победа в основное время с форой −2,5 за 2.02.

В Лиге Европы «Зениту» не хватает класса, это одна из причин вылета от «Бетиса», зато в РПЛ он может играть по бразильской системе. Вы забьете нам сколько сможете, мы — сколько захотим. С «Рубином» так и получилось. Питерцы легко повели 2:0 после перерыва и… успокоились. А оборона у них сейчас не сыграна и допускает ошибки. И в воротах 19-летний Одоевский, которые тоже в силу небольшого опыта не образец надежности. Так 2:0 превратились 2:2. И снова качели: Сергеев выводит вперед, а защита «Зенита» дарит еще один шанс сопернику. Но тот им не пользуется. Периодически команда Семака будет терять очки, но в целом, разница в уровне мастерства позволяет им не нервничать в российских турнирах.

«Камаз» спустя пять сезонов вернулся в ФНЛ, выиграв группу в ПФЛ. В первом дивизионе челнинцы держатся во втором десятке, но вылет им пока не грозит. В Кубке России команда из Татарстана последовательно победил со счетом 1:0 владимирское «Торпедо» и «Урал» и пробилась в ⅛ финала. Но по приоритетам главное для «Камаза» — выступление в ФНЛ, ставку на Кубок он не делает, так говорил тренер челнинцев Ахметзянов. Да и разница в уровне тут слишком велика. «Зенит» спокойно пройдет дальше.

Прогноз: тотал больше 3 за 2.50.

В Италии удивительная чемпионская гонка. Лидеры стали постоянно терять очки на ровном месте. Так, в пятницу, сначала «Милан», второй раз подряд сыграл вничью. После 2:2 с «Салернитаной» последовали 1:1 с «Удинезе». «Интер» в ту же пятницу не придумал, как забить скромному «Дженоа», который еще недавно проигрывал всем подряд. В итоге на первое место в серии А под шумок вышел «Наполи», хоть у «нерадзурри» и есть преимущество по потерянным очкам.

У «Интера» вообще неудачная серия: 4 матча без побед. Месяц назад он проиграл «Милану» 1:2, хотя в первом тайме просто уничтожал соперника. Но команда Индзаги перестала доводить дело до победы, может расслабиться по ходу матча, и это стоит ей очков. Обе команды сейчас не в лучших кондициях, так что исход здесь предсказать сложно. Тем более, у «Милана» не будет Златана. А вот в голы в этом дерби поверить можно, все-таки в Италии в последние годы очень много забивают.

Прогноз: ничья за 3.35.

«Ювентус» после трех ничьих наконец победил, но большого запаса по игре у туринцев сейчас нет. В матче с «Эмполи» все складывалось хорошо благодаря голам Кина и Влаховича (у серба дубль), но два пропущенных мяча чуть подпортили картину. Команда Аллегри пропускает уже в 5 играх подряд, это очень нетипично для такого тренера. С обороной нужно что-то делать. Впереди все получается в быстрых атаках, а если соперник выстраивается у своей штрафной, то такую защиту уже вскрыть сложнее.

Это будет очень эмоциональный матч: Влахович впервые сыграет против бывшего клуба, где он раскрылся как один из лучших бомбардиров в Италии. Болельщики «Фиорентины» с ненавистью встретили его уход к принципиальному сопернику, так что форварду придется непросто. «Фиалки» не просели в результатах после продажи Влаховича, взяли взамен Кабрала (на Кокорина тут уже давно не рассчитывают). 3 победы в феврале (две из них над «Аталантой»!) и одно поражение — вполне достойный результат. Это только первый матч полуфинала Кубка Италии, тут команды могут не рисковать, так что ничья весьма вероятна.