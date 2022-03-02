Победы СКА, «Челси» и «Лейпцига» — в Экспрессе дня с коэффициентом выше 6

Прогноз: тотал меньше 4,5 за 1.75.

«Ак Барс» и «Авангард» год назад играли в финале Восточной конференции, и борьба была упорной, потребовались все 7 матчей и овертайм в решающей игре. Казанцы уверяют, что сделали выводы, и это видно по регулярному сезону, у них три победы в трех матчах. Есть и еще одна закономерность, на которой можно сыграть. В матчах между «Ак Барсом» и «Авангардом» редко бывает много голов. В прошлом плей-офф в первых 6 играх было 4 гола и меньше. В этом сезоне — только в одном матче из трех было больше 4 шайб. Так что выбираем здесь тотал меньше 4,5.

Прогноз: победа СКА в основное время за 1.41.

Коэффициент на победу СКА здесь небольшой, но не видно, что может помешать ему выиграть. В проходе питерцев в следующий раунд мало кто сомневается, скорее всего, они начнут эту серию с победы. Да, фигура Ротенберга на посту главного тренера смущает, но по составу СКА сильно превосходит минчан. У питерцев мало кто поехал на Олимпиаду, почти вся команда уже давно готовится к плей-офф. Белорусский клуб сильно зависит от легионеров, как у них сейчас пойдет игра — загадка. В Пекине-2022 классно сыграл словацкий вратарь «Динамо» Рыбар, но тут ему вряд удастся «украсть» матчи.

Прогноз: победа «Челси» за 1.38.

В Кубке Англии сюрпризы всегда возможны, и вылет «Тоттенхэма» во вторник лишний раз это подтвердил. Но «Челси» при Тухеле часто напоминает машину, которая крайне редко дает сбой. В воскресенье лондонцы упустили шанс выиграть Кубок лиги, уступив «Ливерпулю» в очень долгой серии пенальти. Стартовый состав тут сильно поменяется, но у «Челси» хватает игроков для ротации. А для того же Лукаку это шанс снова почувствовать себя бомбардиром. Последний раз бельгиец забивал в финале клубного чемпионата мира три недели назад. «Лутон» хорош в чемпионшипе (6-е место), но класс игроков «Челси» должен сказаться.

Прогноз: тотал больше 2,5 за 1.39.

Формально серия «Ливерпуля» из 9 победных матчей прервалась — с «Челси» была ничья в основное время. Но по факту команда Клоппа только и делает, что выигрывает. Даже в АПЛ она почти догнала «Манчестер Сити». Мало кто сомневается, что мерсисайдцы пройдут и «Норвич» в Кубке Англии. Коэффициент на победу слишком мал, чтобы использовать его в Экспрессе дня, а вот ставку на тотал больше можно заиграть. И даже полуосновной состав «Ливерпуля» тут нам в помощь. Резервисты захотят проявить себя, шансы забить будут и у «Норвича».

Прогноз: победа «Лейпцига» за 1.40.

Встреча Тедеско со «Спартаком» в Лиге Европы не состоится, так календарь у «РБ Лейпциг» стал легче, и можно не экономить силы на Кубке Германии. В 2022 году «быки» в полном порядке, они выиграли 8 матчей из 10. Осечки были только с «Баварией» (2:3) и «Реал Сосьедадом» (2:2). Нкунку остается лучшим бомбардиром команды, этим летом атакующий полузащитник, скорее всего, пойдет на повышение. «Ганновер» — середняк второй бундеслиги, команда забивает меньше гола за игру, а вот пропускает гораздо чаще. У «Лейпцига» не должно быть особых проблем в этом матче.

Нажмите на картинку, чтобы сделать ставку

БК Winline предлагает бонус Express Extra до 50% для пользователей приложения. Размер бонуса зависит от количества матчей. Если собрать в экспресс три события, то бонус составит 3%, если 5 событий, то 5%. А если вы составите экспресс из 14 матчей, то получите к нему дополнительно еще 50%.