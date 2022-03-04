Дерби Москвы и Манчестера, битва лидеров в Италии и другие матчи

Прогноз: победа «Баварии» и обе забьют за 2.10

Футбол Германия 2021/2022 Тур 25, 5.03.2022, 17:30 Бавария - Байер -

В чемпионате Германии немало интересных команд, показывающих яркий футбол, и «Байер» — одна из них. Остается только догадываться, какими интригами расцвела бы Бундеслига, если бы не доминирование «Баварии». Конечно, время от времени мюнхенцы теряют очки, даже проигрывают «Бохуму», Гладбаху, «Аугсбургу», но на общей картине это не сказывается: пока что «Бавария» — вечный чемпион. Значит, в матче «Бавария» — «Байер» не на что смотреть? Глупости. Ждем прекрасной игры от обеих команд. Безусловно, Джерардо Сеоане постарается что-то придумать в Мюнхене.

Как там экс-зенитовец Сердар Азмун? Залечивает травму. Проблемы со здоровьем были и у главного нападающего леверкузенцев Патрика Шика, но даже если он не выйдет на поле, у «Байера» есть варианты в атаке в лице Виртца, Диаби и Аларио. В целом на оборонительных порядках «Баварии» не слишком сказалась потеря из-за травмы Мануэля Нойера, но рассчитывать хотя бы на один забитый мяч гостей стоит. Хотя статистически вероятность, что «Байер» сумеет взять в гостях очки, не слишком велика. Если бы леверкузенцы были в идеальном состоянии и с пустым лазаретом — тогда возможно, но сейчас вряд ли.

Прогноз: победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 за 3.05

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 20, 5.03.2022, 19:00 ЦСКА - Нижний Новгород -

Обе команды на неделе сыграли в ⅛ финала Кубка России: ЦСКА одержал волевую победу в Сочи, эффективно встроил в игру новичков и пребывает в хорошем настроении, особенно после успеха в дерби со «Спартаком», а подопечные Александра Кержакова вылетели, не сумев ничего противопоставить московскому «Динамо». Зато после победы над «Уралом» дела «Нижнего Новгорода» в чемпионате складываются для новичка и дебютанта РПЛ нормально — команда идет на 10-м месте, хотя и всего в 3 очках от зоны стыков.

На что гостям рассчитывать в игре с ЦСКА? В первую очередь, на надежную оборону. Нижегородцам уже доводилось успешно противостоять грандам в гостях, и они знают, как это делать. Проблемы для «Нижнего» кроются в атаке: команда маловато забивает, ей просто не хватает исполнителей впереди даже для успешных действий вторым номером. У армейцев наоборот с самого возобновления сезона прекрасно проявляют себя новички Карраскаль и Языджи. Их креатива должно хватить для победы и в этот раз. Однако стоит обратить внимание на то, что несмотря на хорошую серию ЦСКА в нынешнем чемпионате лишь дважды забивал больше двух мячей за игру. Вероятность того, что мы увидим низовой матч и в этот раз с учетом старательной обороны нижегородцев — хорошая.

Прогноз: победа мадридского «Реала» и тотал меньше 2.5 за 4.00

Футбол Испания 2021/2022 Тур 27, 5.03.2022, 23:00 Реал - Реал Сосьедад -

Во встрече двух «Реалов» — кстати, в самой Испании мадридский «Реал» чаще называют просто «Мадридом», а «Реалом» как раз клуб из Сан-Себастьяна — все не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Лидер чемпионата Испании выступает в плотном графике. Сразу за встречей с клубом из Страны басков, «Реал» ждет, возможно, ключевой матч всего сезона — ответная игра Лиги чемпионов с ПСЖ, где нужно будет отыгрывать фору в один мяч после визита в Париж. От ее исхода зависит очень много, а даже теоретическое сенсационное поражение от «Реал Сосьедада» не скажется серьезным образом на турнирных раскладах Ла Лиги. «Реал Сосьедад» проводит неплохой сезон в Примере и, вылетев из Лиги Европы после встреч с «Лейпцигом», получил возможность сосредоточиться на внутреннем чемпионате.

«Реал Сосьедад» несмотря на несколько неудачных результатов — особняком стоит крупное поражение в дерби с «Атлетиком» — до сих пор претендует не только на попадание в еврокубки, но даже и на путевку в Лигу чемпионов. Так что в Мадриде команда Иманоля Альгуасиля упрется и постарается навязать бой фавориту. Вероятнее всего, неудачно, но матч должен быть упорным, Карло Анчелотти может поберечь кого-то из лидеров на ПСЖ, поэтому большого числа голов не ждем.

Прогноз: обе забьют за 1.67

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 20, 6.03.2022, 19:00 Динамо - Спартак -

Второй тур подряд болельщиков ждет московское дерби. На сегодня явным фаворитом в паре является «Динамо». Бело-голубые ведут борьбу за чемпионский титул с «Зенитом», пока «Спартак» продолжает лихорадить, и он, видимо, уже окончательно застрял в середине таблицы. Крупная кубковая победа над «Кубанью», конечно, порадовала болельщиков красно-белых и нового главного тренера Паоло Ваноли, но уровень соперника был значительно ниже конкурентов по РПЛ, и «Спартак» просто сделал то, что обязан был делать. «Динамо», кстати, тоже не оставило шансов своему оппоненту по ⅛ финала Кубка, добившись разгрома, хотя «Нижний Новгород» на сегодня посильнее той же «Кубани».

Уязвимая зона, на которую имеет смысл обратить внимание «Спартаку», это центр обороны «Динамо». Сандро Шварц не может рассчитывать на Ивана Ордеца и дисквалифицированного Романа Евгеньева, значит, придется что-то придумывать. Каким бы ни был уровень соперника, важно, что спартаковцы Шамар Николсон, Себастьян Ларссон и Квинси Промес в Кубке ощутили вкус голов — и обороне «Динамо» точно придется поработать. Как бы ни советовали сейчас уверенно ставить на победу бело-голубых, есть смысл поостеречься. «Спартак» редко оценивают адекватно: либо восторженно, либо уничижительно, без золотой середины. «Спартак» Ваноли пока не изучен и может удивить. Одно мы знаем точно: в такой игре должны быть голы и в те, и в другие ворота.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 2.5 за 4.00

Футбол Англия 2021/2022 Тур 28, 6.03.2022, 19:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед -

Огненное дерби Манчестера грядет в крайне интересный момент сезона. Обеим командам есть что терять: «Ливерпуль» воспользовался осечкой «Сити» в матче с «Тоттенхэмом», сократив дистанцию по потерянным очкам до одной победы, но последовавшие успехи с «Эвертоном» и в кубковой игре против «Питерборо» дали возможность поклонникам «Сити» выдохнуть. «Горожане» чувствуют давление конкурента — это честно признает сам Пеп Гвардиола. У «Манчестер Юнайтед» все тоже тревожно: пока клуб занят поисками нового главного тренера, к временщику Ральфу Рангнику красная часть Манчестера настроена с большим скепсисом — удастся ли ему удержать заветное лигочемпионское место в топ-4?

«МЮ» не стоит надеяться на усталость соперника, который в отличие от «красных дьяволов» сыграл на неделе в Кубке, потому что Гвардиола уверенно ведет ротацию в таких случаях. Так отдохнувший Рахим Стерлинг наверняка выйдет с первых минут. Проблемы со здоровьем у Рубена Диаша, но ему найдется замена. «МЮ» сможет рассчитывать на вернувшегося в строй Скотта Мактоммини. Судя по всему, нас ждет осторожная игра с оглядкой на тылы и ощутимым преимуществом хозяев по владению мячом. На это указывает и нынешняя ситуация, и история предыдущих дерби. Судьбу встречи, вероятнее всего, решит один забитый мяч, и шансы «горожан» стать его авторами выглядят повыше.

Прогноз: победа «Наполи» и тотал меньше 2.5 за 4.70

Футбол Италия 2021/2022 Тур 28, 6.03.2022, 22:45 Наполи - Милан -

Матч больше всех порадует болельщиков «Интера»: встреча двух прямых конкурентов между собой будет кстати для улучшения позиций в таблице, где до сегодняшней игры с «Салернитаной» «Интер» лишь третий. Очков у «Наполи» и «Милана» поровну, но кто на сегодня сильнее? «Наполи» только что прервал длинную серию без побед, набрав важные очки против «Лацио» в Риме, которые и вывели неаполитанцев в лидеры на какое-то время. У «Милана» она продолжается, правда, и поражений не было аж с памятной судейской ошибки в пользу «Специи» еще в январе. На неделе «Милан» всех усыпил кубковым дерби против «Интера», в котором не произошло ровным счетом ничего интересного, не считая травмы важного для «россонери» защитника Алессио Романьоли. Ждать ли вторую серию против «Наполи», ведь в гостях велик соблазн сыграть от соперника в расчете на очередную ничью?

У Лучано Спаллетти больше опыта и ярче исполнители в атаке, чем у Стефано Пиоли, если судить по последним матчам. Инсинье, Осимхен и Политано должны сказать свое слово. После хорошей, но неудачной битвы против «Барселоны» в Лиге Европы пора сконцентрироваться на борьбе за скудетто, раз «Интер» так вовремя для южан захандрил и не смог победить в четырех матчах Серии А подряд. Без Ибрагимовича и Романьоли «Милану» придется непросто. Итог совсем неочевиден, но рискнем в битве юга и севера отдать предпочтение хозяевам при осторожной игре с небольшим числом острых моментов.