Голы в матчах «Ливерпуля» и «ПСЖ», а также победа «Челси» — в Экспрессе дня от Winline с коэффициентом выше 12

БК Winline представляет Экспресс дня. Топовые матчи дня уже собраны в один экспресс, остается только заключить пари, дождаться исхода и получить свой бонус до 50% к выигрышу. Размер бонуса зависит от количества матчей. При выборе трех событий в экспресс бонус составит 3%, при выборе пяти событий — 5%. А если вы составите экспресс из 14 матчей, то получите к нему дополнительно еще 50% к выигрышу.

Прогноз: тотал меньше 4,5 за 1.62.

Казалось, это будет упорная серия. Две мощные команды, с хорошим подбором игроков (пусть и с преимуществом у армейцев). Тренер «Локо» Никитин еще недавно работал в ЦСКА, он наверняка хочет доказать, что с ним расстались несправедливо. Однако в первых двух матчах Ярославлю не удалось зацепиться за победу, хоть он и часто выходил вперед в счете. Если ЦСКА возьмет теперь одну из двух игр на выезде, то вряд ли отдаст такое преимущество. В плане исхода сложно что-то предсказать в третьем матче, а вот голов пока в этой серии больше, чем ждали: 6 в первом матче (в основное время) и 5 во втором. В оставшихся встречах оборона и вратари Федотов и Паскуале должны сыграть надежнее.

Прогноз: победа «Челси» за 1.50.

Опасный матч, это совсем не классическая встреча фаворита с аутсайдером. «Бернли», хоть и находится в зоне вылета, очень хорош в последнее время. На счету команды, например, победа над «Тоттенхэмом» и ничья с «Ман Юнайтед». Но против «Бернли» фактор усталости: за месяц у него 8 матчей. «Челси» прошел в Кубке Англии «Лутон» из чемпионшипа (3:2), при этом лондонцам пришлось дважды (!) отыгрываться. Проблемы в обороне у «Челси» остаются, однако есть надежда, что наконец-то разыграются Лукаку и Вернер, они как раз забили в кубковой встрече. Матч с «Бернли» будет непростым, но поверим здесь в команду Тухеля. В первом круге была ничья, вряд ли «Челси» второй раз потеряет очки с одним и тем же соперником.

Прогноз: обе забьют за 1.83.

«Ливерпуль» в Кубке Англии выполнил сразу две задачи: и победил, и дал отдохнуть многим игрокам основы. Погоня за «Ман Сити» в АПЛ продолжается, и все ресурсы для этого у Клоппа есть. Однако «Вест Хэм» в этом сезоне непрост. «Молотобойцы» все время держатся рядом с 4-м местом в АПЛ и мечтают о выходе в ЛЧ. Из Кубка Англии команда Мойеса только что вылетела, теперь остались только Лига Европы и АПЛ. «Вест Хэм» особенно грозен на стандартах, в первом круге он забил дважды «Ливерпулю» с угловых и выиграл 3:2. Ждем голов от обеих команд и здесь.

Прогноз: тотал больше 2,5 за 1.72.

Встреча пятой и шестой команд Италии, которые вместе с «Ювентусом» претендуют на одно место в зоне Лиги чемпионов. Это может повлиять на тактику «Ромы» и «Аталанты», но все-таки в серии А матчи, где мало забивают, стали редкостью. Те же бергамаски в понедельник разгромили «Сампдорию» 4:0. Наконец вернулся после травмы Миранчук и сразу оформил гол+пас! У «Аталанты» временно выбыли форварды, но и в полузащите есть кому забить. «Рома» в последнее время мучается, спасается в конце матчей, Моуринью критикует всех и вся. У римлян тоже есть бомбардиры, на счету экс-форварда «Челси» Абрахама уже 12 голов в чемпионате. «Аталанте» непривычен закрытый футбол, так что надеемся тут на открытую игру с множеством моментов.

Прогноз: обе забьют за 1.64.

«ПСЖ» уже давно решил все проблемы в чемпионате, так что позволяет там себе небрежно играть. Как в недавнем матче с «Нантом», где парижане проигрывали после первого тайма 0:3. Нет, в атаке они по-прежнему создают много моментов, и только невезение спасает соперников. А в защите концентрации не хватает. У «ПСЖ» скоро важнейший матч с «Реалом», так что с «Ниццей» могут выйти не все сильнейшие. Соперник может этим воспользоваться, тем более команда с юга Франции в этом сезоне хороша и идет на третьем месте. Как минимум на обмен голов здесь можно рассчитывать. Мбаппе не сыграет с «Ниццей» из-за дисквалификации, но и без него Париж должен забивать.

Нажмите на картинку, чтобы сделать ставку

Сделав бесплатную ставку 2000 рублей на такой Экспресс, вы сможете выиграть 26234 рубля.