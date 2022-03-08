Победы «Баварии» и «Ливерпуля» и много голов в матче «Реал» — «ПСЖ»

Прогноз: «Бавария» победит в основное время и обе забьют за 2.15.

«Бавария» выглядит сейчас не так мощно, как осенью, когда выиграла все 6 матчей в группе (в том числе дважды у «Барселоны»). Полноценной замены Нойеру нет (да и не может быть), защита ошибается практически в каждом матче. Как следствие, мюнхенцы теперь очень редко играют на ноль, но атака обычно выручает. Левандовски и Ко редко уходят с поля без гола. В первом матче ⅛ финала «Бавария» уступала почти всю игру, но на 90-й минуте ее все-таки спас Коман. 1:1 — комфортный счет для ответной встречи. Мюнхенцы только один раз не вышли в четвертьфинал ЛЧ за последние 10 лет — статистика тут на их стороне.

Австрийский «Ред Булл» не удержал дома победный счет с «Баварией», но увидел, что сильно бояться соперника не стоит. Для «Зальцбурга» это вообще был дебют в плей-офф ЛЧ, так что и ничью можно считать хорошим результатом. У себя в чемпионате «РБ» не знает проблем, отрыв от преследователей составляет почти 20 очков. В Лиге чемпионов давления нет, команда может выйти и сыграть в свое удовольствие. Пусть и не в сильнейшем составе, так как некоторые футболисты основы травмированы. «Баварии» тут снова, скорее всего, не удастся сыграть на ноль, но дальше пройдет именно она, все-таки уровень исполнителей у чемпиона Германии гораздо выше.

Прогноз: победа «Ливерпуля» с форой −1,5 за 2.46.

При Клоппе «Ливерпуль» превратился в монстра, который практически каждый сезон претендует на все возможные титулы. Мерсисайдцы уже взяли Кубок лиги и продолжают борьбу за оставшиеся три трофея. В последних 50 матчах английский клуб проиграл всего два раза — настолько сложно его победить. «Интер» по игре был близок к этому в первом матче, но не хватило реализации. А вот у «Ливерпуля» с ней порядок. Даже когда не получается забить с игры — на помощь приходят стандарты. А еще глубокая скамейка запасных — там и Фирмино, и Ориги, и Минамино… Каждый может стать джокером в отдельно взятом матче.

«Интер» ведет упорную борьбу в чемпионате Италии с «Миланом» и «Наполи» — возможно, на ЛЧ не хватает сил. Да и на замену мало кто может выйти и усилить игру команды. От Алексиса Санчеса, например, уже давно никто ничего не ждет. Джеко и Лаутаро много забивают Италии, но там в последние годы всем форвардам стало легче. А в Лиге чемпионов все-таки другое сопротивление. Задел в два гола достаточно велик, чемпиону Италии надо сотворить чудо, чтобы отыграть такой гандикап у «Ливерпуля». Да еще и при этом не пропустить, иначе на «Энфилде» нужно забивать три, а это кажется невозможным. Ставим тут на уверенную победу англичан.

Прогноз: тотал больше 3 за 1.93.

«Реал» был плох в первом матче в Париже, но едва не отстоял там ничью. Все решил гений Мбаппе, забивший в конце встречи. Перед ЛЧ мадридцы разгромили в Испании «Реал Сосьедад» 4:1 и рассчитывают перенести этот позитив на встречу с «ПСЖ». Два гола, правда, залетели после дальних ударов Камавинга и Модрича, такое сложно поставить на поток. В любом случае, Анчелотти нужно что-то менять. Матч пропустят важнейший опорник Каземиро и левый защитник Менди. Справится ли на фланге Марсело? Кто выйдет в центре поля, учитывая, что небольшое повреждение было еще и у Крооса? Впереди всегда могут что-то придумать Винисиус и Бензема, но для этого надо будет сыграть в более смелый футбол.

«ПСЖ» накануне ответного матча уступил «Ницце» 0:1. Как верно подметил тренер южан, парижане с Мбаппе и без него две разные команды. Килиан не играл в этой встрече, но в Мадриде выйдет с первых минут — вместе с Неймаром и Месси. Многое будет зависеть от того, как это трио будет отрабатывать в обороне. Если решит, что команда справится там и без них, то «ПСЖ» ждут большие проблемы. Отдельная интрига выбьет ли Мбаппе свой будущий, как считается многими, клуб из ЛЧ? В этом ему мог бы помочь Рамос, но легенда «Реала» пропустит эту встречу. Исход тут предсказать сложно, а вот голы весьма вероятны.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.74.

То, что «Манчестер Сити» и «Спортинг» — команды разного уровня, показал уже первый матч в Португалии. Чемпион Англии отгрузил сопернику четыре мяча еще в первом тайме и закрыл все вопросы о победителе в этой паре. Итоговые 0:5 «Спортингу» в Англии не отыграть. После этого «Ман Сити» уступил в АПЛ «Тоттенхэму» и чуть заставил в себе сомневаться, но ненадолго. «Горожане» выиграли три следующих матча, причем в выходные они разгромили «Ман Юнайтед» 4:1. В прекрасной форме вся группа атаки: де Брейне, Марез, Фоден, Бернарду и Стерлинг.

«Спортинг» недавно проиграл еще один важный матч — «Порту» в Кубке Португалии. Кажется, сказка клуба подходит к концу. Лиссабонцы 19 лет не могли выиграть чемпионат Португалии — и в прошлом сезоне смогли-таки это сделать с молодым тренером Аморимом. Он лишь на неделю старше Роналду, и его уже вовсю сравнивают с Моуринью. «Спортинг» всего во второй раз в своей истории добрался до плей-офф ЛЧ, так что это уже достижение для клуба. Теперь команда сосредоточится на чемпионате, там отставание от «Порту» 6 очков. Ответная же игра в Англии превратится в формальность, игроки обеих команд тут не будут тратить много сил.