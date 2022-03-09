Матчи «Барсы» и «Севильи», а также встреча Миранчука с Азмуном: на что ставить в Лиге Европы

Прогноз: «Айнтрахт» не проиграет, при этом обе забьют за 2.60.

«Бетис» испытал приличные проблемы в ответном матче с «Зенитом», но в итоге удержал ничейный счет и прошел дальше. Вообще у испанской команды был тяжелый отрезок: они с трудом пробились в финал Кубка и два раза проиграли в чемпионате. Тренер Пеллегрини уверяет, что для «Бетиса» все турниры важны, но кажется, ресурсов играть в таком жестком графике у севильцев не хватает. «Айнтрахт» в этом сезоне — середняк бундеслиги, зато прошел групповой этап ЛЕ без поражений. Как и многие немецкие команды, Франкфурт любит прессинговать соперника, играет рискованно, поэтому часто пропускает. То есть нас ждет встреча двух клубов, которые не очень хороши в защите — ждем голов в обе стороны и больше верим тут в «Айнтрахт».

Прогноз: победа «Севильи» за 2.14.

«Севилье» пришлось чуть понервничать в ответном матче с загребским «Динамо» — хорватам оставался один гол, чтобы перевести игру в дополнительное время, но испанцы все-таки удержали нужный для себя счет — 3:2 по сумме двух встреч. В Испании команда Лопетеги остается главным преследователем «Реала», хотя отрыв и вырос уже до 8 очков. Зато в Лиге Европы «Севилья» — один из главных претендентов на титул. Успешная тактика остается прежней: сильная игра на флангах контроль мяча, навесы в штрафную, в том числе со стандартов. «Вест Хэм» в этом сезоне хорош в АПЛ, команда не уступает без борьбы никому и претендует на попадание в еврокубки. Лондонцы тоже сильны при подачах угловых, это будет интересная дуэль. Но «Севилья» должна побеждать за счет опыта.

Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 3,5 за 2.13.

У Хави уже получилось главное: легенде каталонцев удалось променять игру и придать «Барселоне» смысл. Здорово сработали и зимние трансферы: и Обамеянг, и Адама, и Ферран приносят пользу. Хави нашел подход к опальному Дембеле, тот тоже начал играть результативно, не забыт и Депай. «Барса» снова играет зрелищно, создает много моментов. Каталонцы уже прошли «Наполи» в ЛЕ, должны разобраться и с «Галатасараем». Турецкий клуб уже давно в кризисе, в своем чемпионате он лишь 12-й, в 2022-м у него лишь 2 победы в 9 матчах (и 5 поражений). В Лиге Европы у «Галатасарая» была не самая сильная группа.как мы помним («Локомотив», «Лацио» и «Марсель»), там он смог быть первым, но в ⅛ финала все закончится. Бабел уже не может тащить команду, других звезд турки уже отпустили.

Прогноз: «Байер» не проиграет и тотал больше 2,5 за 3.35.

Матч, где Миранчук, как в старые добрые времена, может сыграть против Азмуна. Алексей отыграл все 90 минут против «Ромы», но не мог там отличиться, а его команда уступила 0:1. В серии А дела у бергамасков вообще идут не очень, лишь одна победа в 7 матчах. Долго не было форвардов Сапаты и Муриэля, первый до сих пор травмирован — отсюда проблемы с голами. Азмун пока провел всего пару минут за новый клуб, вышел в самом конце встречи с «Баварией» (1:1). «Байер» сейчас хорош, выиграл 5 из 7 последних матчей. И с ним точно не заскучаешь: в 10 из последних 11 игр с участием леверкузенцев забивалось три гола и больше. Попробуем использовать это и в Лиге Европы.