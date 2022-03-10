«Челси» победит, «Рома» обменяется голами с «Витессом» — в Экспрессе дня от Winline с коэффициентом выше 10

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Прогноз: тотал меньше 4,5 за 1.60.

Было бы странно, если бы эта серия закончилась в 4 матчах, а ведь «Авангард» вел 3−0 и играл дома. Но «Ак Барс» показал характер и вернул эту дуэль в Казань. Рецепт победного хоккея от «ястребов» прост: игра от обороны, ловля шайбы игроками на себя и контратаки. На последнем рубеже все ошибки подчищает вратарь Грубец. Даже с отъездом двух защитников-легионеров Хартли не поменяет свою тактику. «Ак Барсу» приходится играть первым номером, и, возможно, удача ему наконец улыбнется и на родном льду. Но для экспресса здесь проще взять тотал меньше: серия упорная, и много голов здесь ждать не стоит.

Прогноз: обе забьют за 1.63.

Такой турнир, как Лига конференций, у «Ромы» вряд ли в приоритете — важнее попасть в топ-4 в Италии и пробиться в Лигу чемпионов. Но если получится взять трофей, Моуринью не будет возражать. Римляне только что в важном матче победили «Аталанту» 1:0 и теперь могут чуть расслабиться. «Витесс» в этом сезоне играет хуже, чем в прошлом, команда стала пропускать чаще, чем забивать. Но на своем поле голландцы должны навязать борьбу топ-клубу из Италии. Как минимум на один гол от хозяев можно рассчитывать, за римлянами тоже не заржавеет. Все-таки в Нидерландах, как и в Италии, сейчас обычно играют в веселый, открытый футбол.

Прогноз: победа «Челси» и тотал больше 1,5 за 1.51.

Матчем с «Бернли» (разгром 4:0) «Челси» подтвердил, что с командой все в порядке, хоть в клубе вскоре может смениться владелец и руководство. Вернулся правый «бровочник» Джеймс, и дела в атаке сразу пошли веселее, он сделал гол+пас. Хавертц в роли форварда так хорош, что Лукаку остается только грустить на скамейке. Всего у «Челси» 8 побед в последних 9 играх, только «Ливерпуль» смог остановить команду Тухеля. «Норвич» за недавнее время провел три матча против топовых соперников (два раза с «Ливерпулем» и один — с «Ман Сити») — и все проиграл. Не будет сенсации и тут.

Прогноз: «Ренн» не проиграет за 1.66.

У «Лестера» дела вроде как пошли на поправку, англичане наконец одержали три победы подряд. Правда, среди соперников были датский «Рандерс», «Бернли» и «Лидс» — все они уступают «лисам» по классу. Снова травму получил Варди, и это серьезный удар по «Лестеру», по его результативности. «Ренн» — более серьезный соперник, все-таки 4-я команда Франции. Он выиграл 4 из последних 5 матчей, уступив только «ПСЖ», и забил в них 12 голов. «Ренн» не избалован трофеями, так что должен выставить сильнейший состав в Лиге конференций. Шансы на то, что французы не проиграют в Англии, видятся высокими.

Прогноз: обе забьют за 1.68.

Еще один интересный матч в Лиге конференций — в первую очередь, из-за играющего за «Базель» Чалова. Экс-форвард ЦСКА раззабивался в последнее время: сначала сделал дубль с «Санкт-Галленом», а затем оформил победный гол в ворота «Лугано». На атаку швейцарцы будут нацелены даже против такого соперника, как «Марсель». Все-таки они заточены на то, чтобы продавать своих футболистов и делать на этом деньги. А как показать товар лицом, если весь матч отсиживаешься в обороне? «Марсель» ведет отчаянную борьбу за место в ЛЧ во французском чемпионате, только что уступил «Монако». Вариант «обе забьют» проходил в 7 из последних 10 матчах «Марселя», тут тоже логично его заиграть.

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