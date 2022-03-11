Очередное московское дерби и самые интересные встречи в России и Англии

Прогноз: тотал ЦСКА больше 1.5 за 2.45

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 21, 12.03.2022, 19:00 Локомотив - ЦСКА -

У «Локо» превосходная статистика последних личных встреч с армейцами — пять побед в пяти матчах, но вряд ли это стоит считать важным фактором при сравнении нынешнего состояния команд. Красно-синие не всегда выглядят ярко, но играют надежно, без провалов. Алексею Березуцкому удается использовать сильные качества игроков, которые у него есть. Он не побоялся сразу сделать ставку на новичков Языджи и Карраскаля, и пока это дает результат: три победы в трех матчах после возобновления сезона.

О «Локомотиве» в 2022 году трудно сказать что-то определенное. И. о. главного тренера Олегу Пашинину не позавидуешь. Ему досталось проблемное наследство от второго подряд иностранного специалиста, бросившего клуб в самый неподходящий момент. Вслед за Рагником из Москвы сбежал Гиздоль, и тем, кто остался, приходится разгребать завалы. «Локо» начал год со стыдного поражения в Кубке России от «Енисея» (0:4), продолжил натужной победой над «Химками» (3:2), которая едва не обернулась техническим поражением из-за участия в игре новичка Яна Кухты, забившего победный гол.

К тому же у «железнодорожников» серьезные кадровые проблемы. Зимой клуб потерял двух забивных форвардов Смолова и Лисаковича. Травмированы Гильерме, Магкеев и Антон Миранчук. В центре обороны в последнем матче вынуждены были играть полузащитники Баринов и Живоглядов. 6 пропущенных мячей в двух последних матчах говорят о проблемах в защите, вот и ЦСКА наверняка поразит ворота «Локо», причем не раз.

Прогноз: ничья за 3.60

Футбол Англия 2021/2022 Тур 29, 12.03.2022, 20:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур -

Матч прямых конкурентов за четвертое место в чемпионате Англии, дающее путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. «МЮ» Ральфа Рагника попробует реабилитироваться за оглушительное поражение в дерби с «Сити» в предыдущем туре, но сделать это будет непросто, потому что «шпоры» Антонио Конте иногда допускают осечки вроде поражений от «Бернли» в чемпионате и «Мидлсбро» в Кубке, зато выдают и успешные матчи с большим числом забитых мячей, например, с тем же «Манчестер Сити» (3:2), а «Лидс» и «Эвертон» вообще были повержены с общим счетом 9:0.

Непостоянство «Тоттенхэма» не поддается прогнозам, в этом смысле более скучная, но часто эффективная игра «МЮ» проще для понимания. Если взглянуть на критерий ожидаемых голов xG, выяснится, что команда Рангника почти всегда превосходит по нему своего оппонента, к тому же матч пройдет на «Олд Траффорд». Очень многое зависит от того, будут ли готовы к матчу ключевые игроки «Юнайтед» Роналду, Варан и Кавани — скорее всего, кто-то из них сыграет, но не все. Справится ли полузащита «Тоттенхэма» с Полем Погба? А защита «МЮ» во главе с Магуайром с неудержимым Харри Кейном? Взвесив все за и против, приходим к примерному равенству, вот и сделаем ставку на ничью.

Прогноз: победа «Зенита» и обе забьют за 2.95

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 21, 13.03.2022, 16:30 Крылья Советов - Зенит -

Самарский клуб проводит сезон на позициях крепкого середняка и на своем поле способен дать бой любому, даже действующему чемпиону и лидеру из Санкт-Петербурга. После зимней паузы «Крылья» провели лишь один матч, не сумев дома одолеть тульский «Арсенал» (2:2), а у «Зенита» с учетом Лиги Европы и Кубка набралось уже аж пять игр, и, в трех матчах на внутренней арене клуб только побеждал. К визиту в Самару «Зенит» готовился в рабочем недельном цикле, то есть со свежестью проблем не будет. А «Крыльям», пропустившим по независящим от них причинам матч с «Ростовом», может не хватить игровой практики.

Бросается в глаза, что несмотря на доминирование в чемпионате «Зенит» в каждой игре допускает явные голевые моменты у своих ворот и почти не играет на ноль. «Рубин» в Питере реализовал два момента из трех, а «Уфа» также имела два фантастических шанса во втором тайме: от гола сине-бело-голубых спасли перекладина и впечатляющий сейв Михаила Кержакова, и при всей закономерности победы сухой матч (2:0) стал случайностью. Вот и в Самаре пропущенный мяч очень вероятен — отличиться может, например, новичок «Крыльев» Иван Игнатьев, как и в игре с «Арсеналом», но, конечно, если говорить об исходе, скорее всего, «Зенит» одержит очередную победу, забив больше одного мяча. Любопытно, удастся ли оставить свою фамилию на табло экс-самарцу Ивану Сергееву, который наверняка получит достаточно игрового времени в таком важном для себя поединке.

Прогноз: победа «Спартака» за 1.68

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 21, 13.03.2022, 19:00 Спартак - Краснодар -

«Спартак» в этом сезоне летает на качелях вверх-вниз. За поражением и критикой в дерби с ЦСКА последовали победа и похвалы в дерби с «Динамо». Очевидно, что строящийся «Спартак» Паоло Ваноли способен на подвиги, но пока сыроват.

«Краснодар» в одночасье лишился главного тренера и целого ряда иностранных футболистов и теперь вынужден воплощать в жизнь мечту своего владельца Сергея Галицкого, который хотел бы видеть состав, состоящий только из воспитанников местной футбольной академии. В первом матче после перезагрузки «быки» с огромным трудом одолели скромный «Урал» на своем поле (2:1) и презентовали российской футбольной общественности очередное поколение молодых игроков: Манелов, Кривцов, Кучугура, Екимов… Некоторые из них или все точно выйдут и против «Спартака» в Москве.

В предыдущем туре очки у «Краснодара» едва в одиночку не отобрал Эрик Бикфалви, а Квинси Промесу с Шамаром Николсоном сделать это будет еще проще. Соперники в неравных условиях: в отличие от краснодарцев красно-белые сохранили свой иностранный легион, и именно эти футболисты в большой степени определяют лицо команды. Говорить о ставке с форой или большом числе забитых мячей мы бы поостереглись, потому что в бойцовских качествах краснодарцам не откажешь, лучше ограничиться осторожной ставкой П1.

Прогноз: победа «Арсенала» и обе забьют за 2.90

Футбол Англия 2021/2022 Тур 29, 13.03.2022, 19:30 Арсенал - Лестер -

В нынешнем сезоне АПЛ самая яростная борьба идет даже не за призовые места, а за четвертую строчку, если, конечно, пострадавший от санкций в отношении Романа Абрамовича «Челси» не подпустит к себе все те же «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». У «канониров» самая выгодная на сегодня позиция, еще и два-три матча в запасе. Все в их руках. «Лестер» уже не решает никаких глобальных задач, зависнув в середине таблицы.

Оба соперника выдали серии из четырех побед подряд, если учитывать выступления «Лестера» в Лиге Конференций, где «лисы» вполне могут нацелиться на европейский трофей. «Арсенал» за последние 10 туров — просто лучшая команда АПЛ: 8 побед, ничья и поражение. Команда Брендана Роджерса в свою очередь может похвастать тем, что в последних четырех матчах пропустила лишь один гол, а вот «канонирам» как раз играть на ноль в последнее время не удается.

Из всего вышесказанного следует вывод, что нас ждет упорный матч, в котором хозяева выглядят фаворитами, но легкой прогулки у команды Микеле Артеты не будет. «Лестер» очень конкретен в завершении контратак и по проценту ударов в створ от общего числа (39%) уступает на сегодня только «Тоттенхэму» (42%).