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Победы «Зенита», «Барселоны» и «Интера» — в Экспрессе дня от Winline с коэффициентом выше 11

Так смотреть футбол будет еще интереснее.

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Источник: РИА "Новости"

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«Крылья Советов» — «Зенит»

Прогноз: победа «Зенита» за 1.64.

Если в чемпионате России и есть команда, на чью победу можно рассчитывать почти всегда, то это только «Зенит». Питерцы являются фаворитами в любом матче, и часто коэффициент на них довольно низок, но для экспресса он подходит. «Крылья Советов» зимой лишились нескольких важных игроков основы, включая лучшего бомбардира Сергеева. Он возвращается в Самару с «Зенитом» и наверняка хочет напомнить о себе голом. Как и Дзюба, как и бразильцы. Шансов выстоять против чемпиона России у хозяев поля мало.

«Челси» — «Ньюкасл»

Прогноз: победа «Ньюкасла» с форой +1,5 за 1.72.

Тут уже не так все однозначно, мы играем против фаворита. Но «Челси» (и игрокам, и тренерам) сейчас немного не до футбола. Власти Великобритании принуждают Абрамовича продать клуб, и Тухель с футболистами признают в интервью, что не понимают, что происходит со всеми этими санкциями и что их ждет в будущем. «Ньюкасл» же укрепился в зимнее трансферное окно и выдал серию из 8 матчей без поражений (6 побед и 2 ничьи). Вылет ему теперь не грозит, но игроки уже вошли во вкус. Здесь же котировки на матч позволяют подстраховаться — нас устроит даже минимальное поражение «сорок».

«Эвертон» — «Вулверхэмптон»

Прогноз: «Вулверхэмптон» не проиграет за 1.61.

«Эвертону» в отличие от «Ньюкасла» не удалось починиться на ходу, не помогла и смена тренера. При Лэмпарде «ириски» проиграли 4 матча из 5, в прошлом туре они сгорели «Тоттенхэму» 0:5. От зоны вылета «Эвертон» теперь отделяет всего одно очко. Возвращение форварда Кэлверта-Льюина пока ничего не дало, Ришарлисон тоже «молчит» вот уже 6 матчей. «Вулверхэмптон» чувствует себя лучше. «Волки» только что расправились с «Уотфордом» 4:0. Они остаются в числе претендентов на еврокубки, а вот «Эвертон» будет скован боязнью ошибиться. Ничья тут весьма вероятна, но если гости победят, то для экспресса это тоже сгодится.

«Барселона» — «Осасуна»

Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 1,5 за 1.52.

«Барселона» удивила, разойдясь по нулям с «Галатасараем» в Лиге Европы. Возможно, после серии хороших матчей команда чуть расслабилась, где-то сказалось невезение. В целом, каталонцы на верном пути, месяц назад они наконец попали в лигочемпионскую четверку в Испании, а сейчас по потерянным очкам даже занимают третье место. Такая ничья в четверг нам на руку, игроки «Барсы» будут злее в этом матче. «Осасуна» мало забивает даже по испанским меркам, недавно влетела «Атлетико» 0:3. Так что на «Камп Ноу» фаворит должен брать свое.

«Торино» — «Интер»

Прогноз: победа «Интера» за 1,67.

«Интер» на этой неделе сделал то, что мало кому удается: обыграл «Ливерпуль». Но счета 1:0 не хватило для выхода в четвертьфинал. Теперь чемпион Италии должен сосредоточиться на серии А. Отставание от «Милана» выросло до 5 очков, в запасе у «нерадзурри» два матча. Даже если команда не до конца восстановилась после игры на «Энфилде», нужно доставать из себя все, чтобы догонять соседей. Тем более соперник позволяет: у «Торино» серия из 6 матчей без побед, есть проблемы в атаке. Да, команда Юрича мало пропускает, но тут ей придется играть против убойной пары форвардов Лаутаро — Джеко. При этом она много прессингует у чужой штрафной — пространство для контратак у «Интера» будет. Кстати, «нерадзурри» выиграли 5 последних матчей у туринцев, надеемся, эта серия продолжится и в этот раз.

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Андрей Санталов

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