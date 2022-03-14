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13:12 (мск)

Слуцкий и Карпин разойдутся миром? Прогноз на матч «Рубин» — «Ростов»

В Казани пройдет последняя игра 21-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» удачно начал вторую часть сезона. С «Зенитом» чуть не повезло, вполне могли сыграть там 3:3, забей казанцы на последних минутах. Зато потом фортуна вернула долг в Грозном, где Дрейер реализовал выход один на один в самой концовке. В Кубке России команда Слуцкого тоже прошла дальше, обыграв «Ротор». Главный герой этих трех матчей — Лисакович, забивший сразу 5 голов. Но есть для «Рубина» и плохие новости. Уремович, Дрейер и Хакшабанович покинули клуб — полноценная замена этим легионерам вряд ли найдется. Плюс у казанцев были и до этого травмированные игроки (Кучаев и не только), так что о сыгранности пока нет и речи.

«Ростов» тоже покидают легионеры — команда осталась без 5 иностранцев, в их числе Баштуш, Хаджикадунич и Алмквист. Соу и Хашимото — еще в команде. Зато в команду вернулся ее бывший тренер Карпин, это должно прибавить настроения игрокам «Ростова». В основе по-прежнему достаточно крепкий костяк: вратаря Песьяков, защитник Осипенко, полузащитник Глебов, в нападении компанию Соу составляет Полоз. Ростовчане почти не играли в 2022-м официальных матчей, на их счету только встреча с «Сочи» (0:1) неделю назад.

Формально «Ростов» находится в зоне стыковых матчей — на 14-м месте. Но все громче становятся разговоры о том, что вылетать в этом сезоне из РПЛ никто не будет. Совпадение или нет, но в воскресенье сразу три матча завершились вничью. Возможен мирный исход и тут — БК «Марафон» дает на него коэффициент 3,45. Также матч «Рубин» — Ростов’вряд ли будет результативным — в БК «Бетсити» на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1,7.

Андрей Санталов

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