«Атлетико» и «Ювентус» выйдут в четвертьфинал — смотрим и ставим на ЛЧ

Прогноз: «Атлетико» выйдет в следующий раунд за 2.34.

«Атлетико» так активно начал матч в Мадриде, что закономерно повел в счете уже на 7-й минуте. Чемпион Испании выглядел просто здорово, так что «Манчестер Юнайтед» повезло, что они не пропустили больше. Ближе к концу встречи английская команда ожила и поймала соперника на контратаке. Нелогичная по игре ничья, но так тоже бывает в футболе. «Ман Юнайтед» после этого тоже выглядел неважно, унизительно проиграл «Ман Сити» 1:4. Да и с «Тоттенхэмом» (3:2) не очень многое получалось, но там все решил хет-трик Роналду. Когда Криштиану в ударе, его не остановить.

А вот «Атлетико» на подъеме. Команда Симеоне выиграла три матча подряд в чемпионате — в том числе у «Бетиса» 3:1. Жоау Феликс наконец-то разыгрался, португалец забил уже 5 голов в последних 5 встречах. Интересно что это совпало с решением Симеоне усадить в запас Суареса. 35-летний форвард не вышел в первом матче против «МЮ», не стоит его ждать в старте и на «Олд Траффорд». Тренера «Атлетико» тоже можно понять: если игра идет, зачем чинить то, что не сломано. Испанцы воспользуются нестабильностью «Манчестер Юнайтед» и пройдут дальше, даже если для выявления победителя не хватит 90 минут.

Прогноз: победа «Аякса» и тотал меньше 3,5 за 2.75.

Две знаковые европейские команды, побеждавшие в главном еврокубке в прошлом, выдали очень бодрый матч в Португалии. «Аякс» дважды выходил вперед и превзошел хозяев по моментам, но в итоге получилась ничья 2:2. Форвард амстердамцев Аллер сначала случайно срезал в свои, но потом быстро исправился. Вообще у этого форварда удивительное достижение. Это его первая Лига чемпионов в карьере, и он забил в каждом из 7 матчей (6 в группе и первая игр в плей-офф). С таким бомбардиром «Аякс» может на многое замахнуться. За тренером голландцев тен Хагом уже охотятся топ-клубы, чемпион Нидерландов действительно хорош в этом сезоне.

«Бенфика» проделала приличный путь в этой ЛЧ, если вспомнить, что она начинала еще в августе в квалификации со «Спартаком». Пожалуй, ⅛ финала — это ее предел. В 2022-м что-то случилось с обороной команды, она пропускает практически в каждом матче. Да, атака чаще всего выручает, но даже в Португалии этого не хватает, чтобы бороться за чемпионство. От «Аякса» по привычке большинство ждет разгрома в этом матче, это видно и по котировкам букмекеров. Но есть вероятность, что добившись комфортного счета, голландцы сыграют на результат. Чтобы не вышло, как в первом матче.

Прогноз: «Ювентус» победит и тотал меньше 3,5 за 2.55.

«Ювентус» из-за проблем с составом не всегда выглядит здорово, но одна стоит признать: команда Аллегри перестала проигрывать. Серия туринцев без поражений составляет уже 12 матчей. Место в топ-4 в Италии им почти гарантировано, теперь осталось решить вопрос в ЛЧ. В первом матче «Юве» быстро повел, но затем, как это с ним часто стало случаться, расслабился, «Вильярреал» вернулся в игру и сравнял счет. Аллегри вынужден обходиться без Бонуччи, Кьезы, Дибалы, хотя аргентинец может вернуться в этом матче.

«Вильярреал» после первого матча ⅛ финала провел три игры с середняками Ла Лиги: две победы и одно поражение. Команда Эмери нестабильна в реализации моментов, может забить 4−5 голов в одной встрече, а в другой так и не распечатать ворота соперника. «Вильярреал» только дважды в своей истории выходил в четвертьфинал ЛЧ, если они пройдут «Юве», это будет маленькое чудо. Но шансов у итальянцев, играющих дом, все-таки больше.

Прогноз: «Лилль» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2.80.

Три недели назад будущее «Челси» казалось безоблачным, он спокойно обыграл «Лилль» дома 2:0 и одной ногой был уже в ¼ финала ЛЧ. Теперь же команду ждет продажа, правительство Великобритании наложило на его владельца Абрамовича санкции и серьезно ограничило деятельность самого клуба. В таких условиях и тренеру, и футболистам сложно сосредоточиться на футболе. Лондонцам удалось обыграть «Ньюкасл» в АПЛ со счетом 1:0, но побед получилась очень натужной. Во Франции «Челси» будет тяжело удержать свое преимущество.

«Лилль» в этом сезоне уже, конечно, не так силен, как в прошлом, чемпионском. Поменялся и тренер, некоторые игроки ушли. Но остался канадский голеадор Дэвид, он входит в топ-5 бомбардиров во Франции. Даже если не получится выиграть, вряд ли хозяева уступят в этой встрече — «Челси» не будет возражать против ничьей. Для Тухеля палочкой-выручалочкой в последнее время стал Хавертц на позиции форварда, немец забил 5 голов в 5 матчах. Тут же ему могут дать отдохнуть, а Лукаку сейчас не так эффективен.