Голы в матчах «Марселя» и «Бетиса», засуха от «Ромы» и победа хоккейного ЦСКА — в Экспрессе дня от Winline с коэффициентом больше 9

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Прогноз: победа ЦСКА в матче (с ОТ и буллитами) за 1.57.

Обе команды предсказуемо вышли во второй круг плей-офф. Но если ЦСКА разобрался с «Локомотивом» в 4 матчах, то «Динамо» потребовались все семь. Бело-голубые то ли недооценили «Северсталь», то ли намудрили с подготовкой к плей-офф, но Череповец их изрядно помучил. У «Динамо» также стали видны проблемы с вратарем — пришлось ставить 41-летнего Еременко. А тут еще и два легионера — О'Делл и Петерссон — уехали после первого раунда. ЦСКА зрелищного хоккея при Федорове не предлагает, но результат есть. Вратарь Федотов надежен, а впереди атака свои 2−3 гола забьет. Армейцы должны проходить в финал Западной конференции и забирать первый матч серии.

Прогноз: обе забьют за 1.57.

«Марсель» доминировал со страшной силой в домашнем матче, обстучал все штанги, должен был забивать 4−5 мячей, но ограничился только двумя. А вот «Базель» одну из своих редких контратак довел до гола, так что на своем поле у швейцарцев шансы будут как минимум перевести игру в овертайм. Чалов не забил во Франции, в воскресенье его выпустили только на замену с «Серветтом» (2:0) — возможно, так российского форварда готовят к выходу в старте сегодня. «Марсель» играет в атаку, тут забить могут и Милик, и Ундер, и Гендузи… Ждем и в ответной встрече голов от обеих команд.

Прогноз: «Ренн» не проиграет и тотал меньше 4,5 за 1.43.

Вообще «Ренн» не был сильно хуже «Лестера» в первом матче, но все сложилось не в пользу французов. У англичан отличился Олбрайтон, который забивает раз в год, и в добавленное время классный удар получился у Ихеаначо. Нигериец тоже редко балует болельщиков «Лестера» точными попаданиями в этом сезоне. «Ренн» после этого обыграл «Лион» 4:2, так что настроение у французов хорошее, два мяча — не приговор. «Лестер» же проиграл «Арсеналу» в АПЛ и по-прежнему вынужден обходиться без Варди. Большого запаса прочности у «лис» сейчас нет, в обороне они небезупречны. Для экспресса возьмем вариант с подстраховкой.

Прогноз: обе забьют за 1.53.

В Испании «Бетис» и «Айнтрахт» выдали веселый матч, хозяева часто ошибались в передачах у своей штрафной, что и привело к их поражению. Франкфурт выиграл 2:1 и теперь является фаворитом в этом противостоянии. Высокий прессинг «Айнтрахта» доставил немало проблем севильцам, но если им удавалось его проходить, то у же у ворот немецкой команды возникали опасные моменты. Сомнений в том, что обе забьют, было мало, так и случилось еще в первом тайме. Ждем, что в Германии «Айнтрахт» и «Бетис» выберут ту же тактику и будут ее придерживаться.

Прогноз: «Рома» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1.71.

«Витессу» сильно не повезло в домашнем матче. Голландцы играли смело, создали достаточно моментов, чтобы забить как минимум один мяч, но где-то подвела техника, где-то — тяжелое поле, на котором все скользили. А «Рома», как это иногда бывает с топ-клубами, на опыте выдержала натиск менее именитого соперника, а затем забила после розыгрыша углового. И одного мяча римлянам хватило для победы, хоть они и доигрывали матч вдесятером. В выходные Моуринью ждет дерби с «Лацио», так что он может кого-то поберечь и сыграть прагматично.

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