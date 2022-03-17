Победы «Барсы» и «Порту» и ничья «Аталанты»: на что ставить в Лиге Европы

Прогноз: победа «Барселоны» в основное время и обе забьют за 2.85.

«Барселону» ждет Эль Класико в воскресенье, так что перед Хави непростая задача. Шанс выиграть Лигу Европы реален, но кого-то из лидеров, видимо, придется поберечь. Впрочем, благодаря зимним трансферам выбор есть. С «Осасуной» только что забивали Ферран и Обамеянг с передач Дембеле, а ведь есть еще Депай, Люк де Йонг… В Турцию каталонцы летят после нулевой ничьей на «Камп Ноу». Сам Хави объяснил это недостаточным настроем, теперь с этим проблем быть не должно. Хотя и «Галатасарай» может подумать, что при своих болельщиках у него будут шансы как минимум затащить «Барсу» в овертайм. Обмен голами тут реален, при этом каталонцы должны победить.

Прогноз: ничья за 3.80.

В серии А у «Аталанты» дела идут так себе — лишь одна победа в 8 матчах. Зато в Лиге Европы все получается. После разгрома «Олимпиакоса» с общим счетом 5:1 бергамаски одолели дома «Байер» (3:2). Всю игру сделала связка Малиновский — Муриэль. У первого гол и две передачи, у второго — дубль и голевой пас. Полноценной дуэли Миранчук — Азмун не получилось, оба вышли на замену ближе к концу встречи. И уже известно, что Алексей не полетел в Германию. «Байер» перед ЛЕ не только проиграл «Кельну» (0:1), но и потерял там из-за травмы молодого таланта Виртца, который уже вовсю забивал и раздавал передачи. Ждем, что «Аталанта» здесь удержит нужный ей счет.

Прогноз: победа «Монако» и тотал больше 2,5 за 2.19.

«Брага» победила у себя дома 2:0, но по игре справедливым исходом была бы ничья — моментов у «Монако» тоже хватало. Только из-за офсайдов не засчитаны два гола, были и другие опасные выходы на ворота португальцев. Головин вышел на замену во втором тайме, одна из его передач чуть было не стала голевой. Но это все в прошлом, «Монако» теперь надо думать, как отыгрываться. Потенциал есть: Бен Йеддер, Фолланд умеют забивать, монегаскам пора выходить из кризиса. В 2011-м «Брага» доходила до финала Лиги Европы, у нее, конечно, есть хороший шанс пройти дальше, но больше верим здесь в «Монако».

Прогноз: «Севилья» не проиграет в основное время и обе забьют за 2.80.

«Севилья» и «Вест Хэм» играют в похожем стиле, они обычно добиваются результата за счет фланговых подач/прострелов, стандартов и контратак. В Испании моменты забить были у обеих команд, но лучше ими воспользовалась «Севилья». Впрочем, поражение в один мяч оставляет хорошие шансы и англичанам. Экс-армейцу Влашичу тяжело дается адаптация в «Вест Хэме», у хорвата всего один гол в 24 матчах. «Севилья» зимой усилилась Марсьялем из «Ман Юнайтед» и Короной из «Порту», но на двоих у новичков пока только три передачи. Испанцы более опытны в еврокубках, два года назад они уже брали ЛЕ, выбив по ходу плей-офф «МЮ». Так что преимущество тут на их стороне.

Прогноз: победа «Порту» за 2.90.

«Лион» не впечатляет в этом сезоне в чемпионате Франции, команда застряла в середине таблицы, только что проиграла «Ренну» 2:4. А вот в Лиге Европы все гораздо лучше: уверенное первое место в группе и победа в гостях над «Порту» 1:0. Правда, домашняя статистика не внушает оптимизма французским болельщикам, «Лион» выиграл дома только 3 из последних 9 матчей. Лидер португальского чемпионата едет во Францию за реваншем, для «драконов» поражение неделю назад стало первым за три месяца. Пара форвардов Тареми — Эванилсон забила больше половины голов команды, эти парни должны зажечь в Лионе.