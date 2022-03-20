Победы «Динамо», «Аякса» и хоккейного СКА — в Экспрессе дня от Winline с коэффициентом больше 7

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Прогноз: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1.47.

Нынешний клуб Слуцкого и бывший двигаются сейчас в разных направлениях. ЦСКА качественно усилился зимой и смог удержать своих легионеров. В итоге Языджи и Карраскаль уже подняли армейцев на третье место — и даже до «Зенита» теперь не так далеко. «Рубин» же вслед за тренером начал больше думать о работе судей, чем об игре — и результата не стало. Казанцы на 10-м месте, и непонятно, в чем теперь их мотивация на оставшуюся часть сезона. При таких раскладах ЦСКА должен побеждать «Рубин», но для экспресса можно взять вариант с подстраховкой.

Прогноз: тотал меньше 5,5 за 1.58.

Результат первого матча — 8:1 в пользу «Авангарда» — удивил и даже немного шокировал. Для «Металлурга» все пошло на так уже на первой минуте, когда его форвард Керри удалился до конца матча. За пять минут большинства «ястребы» забили два гола, и потом их уже было не установить. Как признался тренер «Металлурга» Воробьев, у его подопечных мало что получалось. Однако все это не значит, что «Авангард» пройдет соперника в 4 матчах. У Хартли, скорее, строгий хоккей от обороны, и так много его команда не привыкла забивать. В плей-офф голевые феерии редки, заиграем здесь тотал меньше 5,5.

Прогноз: победа «Аякса» за 1.47.

«Аякс» идет в Нидерландах к очередному чемпионству, амстердамцы по ходу сезона редко теряют очки. В 26 матчах они пропустили всего 11 (!) голов, это удивительно для открытого и голевого голландского чемпионата. А вот в ЛЧ у «Аякса» не пошло, на этой неделе он неожиданно проиграл дома «Бенфике» и вылетел из плей-офф. «Фейеноорд» в чемпионате отстает от «Аякса» на 8 очков, и эта дистанция может увеличиться. Роттердамцы проиграли столичному клубу 5 из 5 последних матчей. Еще один фактор против «Фейе» — он играл в четверг в Лиге конференций, время на восстановление было меньше, чем у «Аякса». Верим здесь в фаворита.

Прогноз: победа СКА в основное время за 1.45.

Эта серия в плей-офф КХЛ тоже началась с удивительного результата. Не игравший официальных матчей два месяца «Спартак» взял и разгромил СКА в Санкт-Петербурге 6:1. Ротенбергу как тренеру не хватает опыта, но игроки у него собраны на порядок сильнее, чем у красно-белых, так что ждем тут реванш. Иначе придется ехать в Москву при счете 0−2 в серии, и тут уже будут возможны варианты. «Спартаку» повезло с рикошетами в первом матче, игроки СКА грубо ошибались — если все это не повторится, равновесие в серии будет восстановлено.

Прогноз: победа «Динамо» за 1.46.

«Зенит» победил в этом туре, а значит, и «Динамо» надо набирать три очка, чтобы продолжать оказывать давление на лидера РПЛ. Тем более, соперник вполне позволяет это сделать. «Ростов» остался без нескольких легионеров, так что на какое-то время команда Карпина стала слабее. «Динамо» неделю назад разобралось с «Арсеналом», Шварцу пришлось перейти на крик в перерыве, чтобы встряхнуть игроков — и это сработало. При своих болельщиках такие приемы могут не понадобиться. Смолов, Захарян, Шиманьски и Фомин должны взять свое на классе.

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