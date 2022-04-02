«Спартак» против «Локо», дерби Италии и «Севилья» на «Камп Ноу»: анонс топ-матчей выходных

Прогноз: ничья за 3.40.

«Локомотив» что при Гисдоле, что при Комппере нестабилен, «железнодорожники» в этом сезоне максимум выигрывали два матча подряд. До перерыва они взяли верх над «Ахматом» (3:2) — спасли форварды Кухта и Изидор. Новички сразу адаптировались в РПЛ и начали забивать. Но с обороной у «Локо» по-прежнему беда, особенно после продажи Мурило и Пабло. «Спартак» же начал буксовать при Ваноли и винить в спаде судей, хотя забей Промес пенальти «Нижнему Новгороду», никакой ничьей бы не было. А тут еще и случился отъезд Айртона. Бразилец временами проваливался в обороне, зато хорошо помогал атаке. Обе команды сейчас в кризисе, обе могут победить, но ничья здесь более вероятна.

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2,5 за 2.01.

«Манчестер Юнайтед» в опасности: клуб съехал на 6-е место в АПЛ и рискует не попасть в Лигу чемпионов. Совсем не то, на что рассчитывали болельщики и руководство «МЮ», когда приглашали Варана, Санчо и, особенно, Роналду. Криштиану вообще может уйти из «Юнайтед», если останется без ЛЧ и если в клубе продолжится неразбериха с тренерами. Но прямо сейчас еще ничего не потеряно, и манкунианцы не могут позволить себе терять очки. «Лестер» на неделе ждет встреча с ПСВ в Лиге конференций — в этом турнире «лисы» реально претендуют на трофей. А вот в чемпионате им ловить нечего. С 10-го места команда Роджерса сильно не упадет, но никуда и не поднимется.

Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.27.

«Боруссия» в 2022 году хороша. 7 побед в 10 матчах бундеслиги позволяют ей, пусть и номинально, но оставаться преследователем «Баварии». От лидера чемпионата Дортмунд отделяют 6 очков. Холанд вернулся после травмы и трижды отличился за сборную, теперь его бомбардирские скиллы пригодятся клубу. Ведь «Боруссия» в последних 4 турах забила лишь 4 гола. Но «Лейпциг» сейчас — совсем не подарок. После прихода Тедеско «быки» выдали беспроигрышную серию из 9 матчей и ворвались на 4-е место в таблице. В «РБ» очень хорош Нкунку, француз уже наколотил 26 мячей в этом сезоне. Ждем здесь голевую перестрелку.

Прогноз: «Сочи» не проиграет за 1.92.

Интрига в чемпионате России еще жива, и «Сочи» — один из немногих клубов, который может до предела обострить чемпионскую гонку. Раньше клуб с юг России считался поставщиком очков для «Зенита» (5 поражений из 5), но осенью 2021-го эта серия прервалась. «Сочи» обыграл команду Семака на выезде, а теперь готовится повторить этот подвиг на своем стадионе. У «Зенита» в перерыве на сборные уезжали Барриос, Ловрен и Алберто, в оптимальном составе команда не тренировалась. Плюс на выезде чемпион России чувствует себя не так уверенно. Можно вспомнить мартовский матч в Самаре, где у питерцев мало что получалось.

Прогноз: «Севилья» не проиграет за 2.64.

«Барселона» так разогналась при Хави, что даже не заметила «Реал» (4:0) в Эль класико. Если бы Кумана поменяли раньше, каталонцы бы сейчас, скорее всего, боролись бы за золото. Сильно помогли январские трансферы. В «Барсе» ожил Обамеянг, списанный со счетов в «Арсенале», усилил атаку Ферран. При этом проблемы с составом по-прежнему есть. Оборону каталонцев сейчас не назовешь непроходимой, особенно когда соперник действует на контратаках. Нет сомнений, что такую тактику как раз и изберет «Севилья». К тому она еще сильна на стандартах и подачах с флангов. Для второй команды чемпионата шансы гостей оцениваются слишком низко, этим можно воспользоваться.

Прогноз: ничья за 3.30.

Чемпионат Италии в этом сезоне малопредсказуем. Сразу несколько команд претендуют на титул, и пока «Интер», «Милан» и «Наполи» были заняты разборками между собой, к ним неожиданно подкрался «Ювентус». Команда Аллегри в этом сезоне часто огорчала своих болельщиков, недавно бесславно вылетела из ЛЧ, но в серии А успела ворваться в чемпионскую гонку. У «Интера» лишь одна победа в 7 последних турах, футбол, который показывает команда Индзаги, больше не приносит результат. Тренеру нужно что-то менять. Как-то встряхнуть нападающих, ведь у Лаутаро только хет-трик с «Салернитаной» в чемпионате Италии в этом году, Джеко тоже забивает редко. В целом, в этом дерби Италии сложно отдать кому-то предпочтение, а на ничью коэффициент как всегда высок.